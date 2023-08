Mint arról korábban beszámoltunk, Tatabányán a Mártírok útja 35-51. számok között az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt ivóvíz hiánnyal kellett számolniuk az ott lakóknak.

A csőtörés óta már eltel néhány hét, s az amúgy is zsúfolt parkolók egy szakasza azóta is le van zárva - panaszolta egy olvasónk. A szerkesztőségünkhöz később több lakó is eljuttatta panaszát, mivel a munkafolyamatok már nem zajlanak, ám a lezárt parkolókba nem tudnak leállni az itt élők.