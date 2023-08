Idén egy újítással is készültek a szervezők, az úgynevezett “országkoccintással“. Rögtön dupláztak is. Először pénteken este nyolc órakor a megnyitón, majd a rendezvény második napján a szájharmonikás Pribojszki Mátyás fellépése előtt. Hazánk különböző, borral kapcsolatos eseményein és ezúttal már Tatán is koccantak a borospoharak. Évről évre egyre jobb eredményeket érnek el a borvidék nedűi a helyi és országos versenyeken. Legutóbb neves nemzetközi bíráló bizottság előtt és erős nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát két borászat a Winelovers Wine Awards borversenyen, ahonnan egy arany-, hat ezüst- és négy bronzéremmel tértek haza, továbbá az egyik pezsgő aranyminősítést is szerzett.

A kezdetek

A rendezvényt a Szöllősi pincészet alapítója, a 2015-ben az év bortermelőjének is megválasztott Szöllősi Mihály álmodta meg a borvidék központjába, Tatára. A családi borászat „Az év pincészete” díjat is elnyerte korábban. A Zsigmond Király Borlovagrend Egyesület nagymestere 2016-ban hunyt el. Az első borünnepet még ő szervezte, azóta pedig családja és az egyesület tagjai viszik tovább a Neszmélyi Borünnep és Halnapok meglétét.