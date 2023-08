A tatai Angyalok És Tündérek Galéria közösségi oldalán osztották meg azt a hírt, hogy új kiállítása nyílik Szentessy László grafikusművésznek. Mint azt a hivatalos közösségi oldalukon írták: a nyugalmazott középiskolai tanár 85 éves lesz augusztusban.

A művész pedig már a galériában ünnepelte a 70. a 75. és 80. évfordulót is. Így nem is lehet akkora meglepetés, hogy az új jubileumi kiállítás is az Angyalok És Tündérek-ben lesz. A tematikus tárlat címe: Aranykor bor és mitológia. Táblaképek.

Aki együtt szeretne ünnepelni Szentessy tanár úrral, azt előzetes regisztráció után augusztus 18.-án, 18 órakor várják a galériában.