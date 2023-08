A különböző tűzoltóversenyekhez kapcsolódóan korábban országos szinten hat vándorserleget, díjat alapítottak, a vértessomlói önkéntes tűzoltók 2023-ban azzal dicsekedhetnek, hogy egytől-egyig valamennyit őrzik: a Tűzoltó-Kapocs Vándordíjat a női I-es és férfi I-es raj, Miskolcról a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség által alapított ifjúsági vándorserlegekkel térhettek haza a lányok és a fiúk, míg a felnőtt női és férfi rajok a Domsik János vándordíjakkal.

Ilyen sikereket még soha nem ért el az országban önkéntes tűzoltó egyesület, nem szólva arról, hogy Vértessomló milyen aprócska falu: a lakossága még az 1500-at sem éri el.

Miskolcon a XI. Országos Ifjúsági és a X. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyen a rekkenő hőség alaposan nehezítette a csapatok dolgát, a 36 foknak tudható be az is, hogy a férfiak részéről szinte kötelezően behúzandó győzelem nem párosult a tavaly – általuk felállított – országos csúcs elérésével, de még így is több mint 20 ponttal húztak el a második helyezett fertőszentmiklósiaktól. A nőknél is borítékolható volt a bajnoki cím megszerzése, a vértessomlói hölgyek a férfiak között is csupán egyetlen ponttal csúsztak volna le a dobogó második fokáról, saját kategóriájukban 37 ponttal múlták felül a második helyen záró fertőszentmiklósi nőket.

A Miskolcon bajnoki címet szerzett csapatok:

A Vértessomlói ÖTE női csapatának tagja volt Ruckenbrot-Bőhm Lívia, Czakó Orsolya, Juhász Anna Beáta, Rácz Adrienn, Zippenfenig Nikolett, Czakó Adrienn, Krüpl Eszter, Szvath Natália, Menoni Zorka, Schäffer Edina.

A Vértessomlói ÖTE férfi csapatának tagja volt Schäffer Péter, Murányi Nimród, Bátorfi Tamás, Egri Benjamin, Wohl Ákos, Batin Ábel, Éliás Péter, Szabó Gellért, Kacz Lajos, Geijer Szabolcs.

A Vértessomlói ÖTE fiú csapatának tagja volt Forisek Richárd, Szwath Gergely, Linczmayer Márk, Tóth Ákos, Kelemen Dániel, Márkus Zink Balázs, Eigner János, Szűcs Dominik, Presser Gábor, felkészítők Hartdégen Tibor, Bőhm Gergely.

A Vértessomlói ÖTE lány csapatának tagja volt Baller Dorka, Kacz Nóra, Orlovits Klaudia, Baller Petra, Haász Hanna, Hevesi Laura, Krüpl Franciska, Márkus Tímea, Schäffer Hanna, felkészítők Bús Edina, Hetzlné Wicha Judit.

Schäffer László egyesületi elnök a felnőttek eredményeit a legkevésbé sem kisebbítve, az ifjúsági csapatok szereplésére a leginkább büszke. Az eredményeket értékelve úgy fogalmazott, hogy beérett annak a munkának a gyümölcse, amit hosszú évek óta fordítanak az utánpótlás nevelésre, és ez természetesen nem csupán a versenyeredményeken mutatkozik meg, az egyesületi tagság folyamatos fiatalításában is.

A miskolci XI. Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyen az akadálypályán és váltófutásban is a somlói leányok és fiúk bizonyultak a legjobbnak, így összetettben is mindenkit maguk mögé utasítottak. A győztes somlói ifjúsági csapatok képviselhetik hazánkat 2024-ben az olaszországi Trentino tartományban rendezendő ifjúsági tűzoltó olimpián, míg a legtöbb pontot elért ifjúsági raj, a Vértessomlói ÖTE leány csapata szeptemberben a horvátországi országos versenyen is megküzdhet a bajnoki címért. A lányok egyébként összesítettben épp a somlói fiúkat múlták felül 1.77 ponttal, a horvátországi lehetőség kivívása egyfajta kárpótlás is a számukra, mivel a csapatból jövőre hatan „kiöregednek”, így ők már nem vehetnek részt az ifjúsági tűzoltó ötkarikás játékokon.

Tűzoltó Olimpián első alkalommal 2007-ben szerepelt és bronzminősítést ért el a somlói fiú ifjúsági csapat, 2013-ban a nők szintén bronz, a férfiak aranyminősítéssel zártak, 2017-ben az ifjúsági fiúk is aranyminősítést értek el, a nők ezüstöt, tavaly pedig az ifjúsági lány raj ezüst, a női csapat bronz, a férfiak aranyminősítéssel érkezhettek haza és 35.97-es időeredményüknek köszönhetően új országos csúcstartóként. Magyarországon a Vértessomlói ÖTE az egyetlen egyesület, amely már az ötödik Tűzoltó Olimpiájára készül.