A szervezők meg is lepték a polgármestert: tiszteletbeli határőrnek fogadták. Ajándékba pólót és oklevelet kapott, utóbbin az olvasható, a határőrök irányába példaértékű, magas színvonalú közösségteremtő tevékenységet végez. Andorka Árpád szervező, határőr lapunknak arról beszélt, két emlékfát is elültettek a horgásztó partján az utóbbi években. A rendezvényükre az ország minden tájáról érkeztek: Sopronból, Cecéről, Mórról, Budapestről, de még a felvidékiek közül is sokan csatlakoztak a programhoz. Összesen mintegy hetvenen gyűltek össze, hogy együtt nosztalgiázzanak.