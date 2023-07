A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, amatőr hadszíntér kutató, Szebenyi István a helyszínen, Csákvár közlében számolt be a felfedezésükről. Meglelték ugyanis a második világháborúban itt a hegyekbe csapódott gép alkatrészeit. A fedélzeten tartózkodó személyzet beazonosítását pedig egy aprócska cipzár azonosítója tette lehetővé. Az esély, hogy ezt a piciny tárgyat megtalálják, Szebenyi István szerint 1:1.000.000-hoz, ám enélkül nem sikerült volna a gép személyzetének azonosítása.

Az itt becsapódott gépről korábban azt hitték, hogy magyar volt, most egyértelművé vált: egy JU 52-es csapódott neki a hegynek, amely a 3. szállítórepülő-ezred (4. légiflotta) 10. századának gépe volt. Az erdőben számtalan alkatrészt is találtak. A felfedező csapat tulajdonképpen ezekért indult: a gépet szerették volna beazonosítani. Ám ennél jóval nagyobb felfedezésre jutottak!

Szebenyi István youtube csatornáján kiemelte: amikor megtalálták a számozott alkatrészt, még nem tudták, hogy egy egyenruha cipzárján lévő feliratos táblácska. A közelben pedig több emberi maradvány is előkerült. A névtábla alapján kezdtek kutatni, s ez az aprócska tárgy elvezette őket a megoldáshoz: kiderült, hogy 78 évvel ezelőtt mi is történhetett Csákvár közelében, s kik voltak a főszereplők.

Szebenyi István elmondta: a gép fedélzeti szerelőjének, Huther Eugén törzsőrmesternek volt a ruházatán a biléta. A gépen rajta kívül tartózkodott még: Kühn Helmut, Eberle Fritz, Pfahls Josef. Eddig mindannyiukat eltűntként tartották nyilván. A négy egykori német pilótával kapcsolatos információkról természetesen értesítették az illetékes hatóságokat. A hozzátartozók számára ez nagyon fontos - tette hozzá az amatőr hadszíntér kutató.

Feltételezhető, hogy a gép azok közé tartozott, amelyekkel 1945. januárjában próbáltak utánpótlást küldeni a budai védőknek. Sok gépnek sikerült a manőver, s a főváros felett megszabadultak terheiktől, az ellátmánytól. Vélhetően ez is, amelynek roncsait most találták meg. Visszafelé kaphatott találatot Csákvárról, egy oroszlégvédelmi állásról, s zuhant be a hegybe. Vagy a pilóta megsérülhetett, vagy a gép került olyan állapotba, hogy bevágódott a hegyoldalba.

Hosszú idő után végre ki lehet írni a négy fiatal katona nevét a tragédia közelében lévő keresztre – mondta Szebenyi István, majd hozzátette:

– Érdekes történet, hiszen mekkora volt annak az esélye, hogy a kis biléta elvezetett a megoldáshoz, azt hiszem, 1:1.000.000-hoz. Szerencse is kell a kutatáshoz.