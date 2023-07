Színes ceruza, filctoll és ragasztó. Ez a három tétel került Faragó-Csóti Zsókáék bevásárlókosarába, amikor tanszervásár miatt betértek a tatabányai Vértes Center papír-írószer üzletébe. Az édesanya és a leendő negyedik osztályos lánya, Kamilla, egyike azoknak, akik időben elkezdenek vásárolni a következő tanévre. Jelen esetben ez a Dózsa György Sportiskola, így az adott oktatási intézmény pontos utasításait követve kelt útra a család.

Márkát is tartalmaz a tanszerlista

– Ma már az osztályfőnök olyan tanszerlistát ad a szülő kezébe, ami a márkát is megköveteli. Szerencsénkre, a középkategóriás termékek beszerzését írják elő. Ráadásul, ehhez jön még az évekkel ezelőtt bevezetett módszerünk, miszerint nem egyszerre, hanem szépen apránként vásárolunk. Éppen ezek az okai annak, hogy 30 ezer forintnál sosem költünk többet. A végeredmény persze ugyanaz, a különbség viszont jelentős, mert nem egy fizetésből hiányzik az a több mint 100 ezer forint – nyilatkozta a szülő, aki csak jó tapasztalatokról mesél, ha a tanszerek vásárlása kerül szóba. Szerinte az sem mindegy, hol költik el az iskolakezdésre szánt összeget. Saját bevallása szerint évek óta egy helyre jár, ahol a minőség és a széles választék is garantált, az pedig a Papír Plusz.

Kamilla iskolatáskája a dzsungel hangulatát idézi, levélmintás és rózsaszín. Többek között ilyen minta is kapható a fent említett papírüzletben, ahol Szűcs Nóra üzletvezető sietett a segítségünkre eligazodni a táskarengetegben. Kíváncsiak voltunk ugyanis az idei trendekre, a felszereltségre és arra, hogy az úgymond guruló iskolatáskák továbbra is ledönthetetlenek a trónról, ha a kényelmi szempontokat nézzük.

Mikor rohamozzák meg a papírboltokat?

– Azt tapasztalom, hogy a vásárlók zöme kivár és csak az utolsó pillanatban kezd el bevásárolni iskolakezdéshez. Általában augusztus végén, de minél idősebb a gyermek, annál gyakoribb a kései időpont. Középiskolások vagy felsőbb évfolyamosok még szeptemberben is jönnek, mivel ők nem kapnak tanszerlistát, a tanárok az első órákon mondják el nekik a felszereléshez szükséges követelményt. A másik véglet azoké az édesanyáké, akik alig győzik kivárni csemetéjük óvodai ballagását, már meg is jelennek a papírboltokban.

A kettő között pedig vannak azok a szülők, és halkan megjegyzem egyre többen, akik a három hónapra elosztják a tanszerek beszerzését. Ezt általában a többgyermekes családok választják, akiknek nagyon nem mindegy, hogy egyszerre vagy apránként fizetik ki az iskolakezdéssel járó több mint százezer forintos költséget, ami nem csak az írószerekre vonatkozik, ünneplő, tornafelszerelés – kezdi mesélni Szűcs Nóra az idei év sajátosságait.

Mennyivel drágultak a tanszerek?

A szakember szerint évek óta megfigyelhető, ami talán a világjárvány hozadéka is, hogy minden egyes kiadást kétszer is meggondolnak a vásárlók. A tanszerek árváltozása is jelentősen befolyásolhatja a keresletet, nagyjából 10–15 százalékos áremelkedés vehető észre a piacon.

Nóráék már márciusban elkezdik az árubeszerzést, ami ezekben a napokban is folyamatos. Ennek köszönhető, hogy megtalálható náluk a NASA-s, vagyis űrhajós mintás iskolatáska, de egyre nagyobb teret hódítanak a virtuális világra hajazó gamer iskolatáskák is. Ezeket inkább a fiúk keresik, a lányoknál a hercegnős és az állatmintás továbbra is nagyon keresett. Vannak ergonomikus, azaz kényelmi szempontokat előnyben részesítő táskák, de keresettek a guruló iskolatáskák is. Utóbbiak főként a gerinckímélés miatt hasznosak, mert az iskolásnak egyszerűen csak húzni kell maga után az akár 10–15 kilogrammos iskolatáskát. Az árukra garanciát jelent, hogy a tanszerek tekintetében is évek óta bevált márkákkal dolgoznak, legyen szó Faber-Castellről, Herlitzről, Süniről vagy Mapedről.