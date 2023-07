Csicsai Frigyestől, a város főkertészétől megtudtuk, hogy aggodalomra semmi ok. A híres, gyönyörű fa jól van, de hogy a következő évtizedekben is sokan megcsodálhassák, rendszeres ápolásra szorul.

– Elérkezett a korona biztosítók cseréje, ezek több tonnás súlyt tartó cobra kötözők, amikre tíz éves garanciát vállal a gyártó. Így ezeket időről időre cserélni kell. A szélsőséges időjárásnak is ki van téve a fa, nemrég a Víz Zene Virág Fesztivál alatt is hatalmas erejű szél tombolt, de a fa szinte sérülések nélkül megúszta, ami egyrészt ezeknek a korona biztosítóknak köszönhető, másrészt a rendszeres ápolásnak – magyarázta a főkertész. Hozzátette: a száraz ágak eltávolítása is most zajlik.

– Mint minden idős fánál, itt is a korona belső részei visszaszáradnak. Ez egy természetes folyamat. A platánnak ráadásul hatalmas a lombkoronája, 3-4 fát is kitesz. Hiszen a váz ágai közel 170 centiméter átmérőjűek, a törzs pedig négyszáznyolcvan centiméter átmérőjű volt tavaly - árulta el a szakember, aki megnyugtatott mindenkit, hogy észre se fogják venni a változást.

– Hogy mely ágakat kell levágni, azt csak a fán közelről tudják felmérni a faápolók. Ha van sérülés például a fában például egy viharok miatti megroppanás, akkor azt el kell távolítani. Illetve a koronakönnyítés is úgy zajlik, hogy egy nagyon minimális, a fa teljes lombkoronájához képest csak néhány százalék a vesztesége - tette hozzá a főkertész.