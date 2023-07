Fagylaltnak, gyümölcssalátába, joghurtba, levesbe, de koktélba is kiváló a görögdinnye, a legtöbben mégis magában, különösebb fakszni nélkül fogyasztják. Nem hiába a nyár egyik nagy slágere ez a gyümölcs. Egyre többen vannak, akik a hőségben úgynevezett dinnyenapot tartanak, azaz egész nap nem esznek mást, csak dinnyét.

A gyümölcs felhasználásán túl nagy különbségekre bukkanni akkor is, ha a tökéletes dinnye nyomába akarunk eredni. Van, aki az édes falatokért rajong, de akad olyan vásárló is, aki a mézédes dinnye helyett inkább a savanykásabbat kedveli vagy a lédús verzióra szavaz. Abban, hogy az érettséget hogyan lehet eldönteni, Faluvégi Jánosék standjánál kaptunk választ.

– A májusi eső aranyat ért. Aztán jött az esős-hűvös idő utána pedig a szárazság, ami jót tett a görögdinnyéknek. Hagyományosan július elején kezdik el uralni a piacokat, élelmiszerboltokat és az út menti kis standokat. Nálunk is kapható magyar dinnye, a rubin. Az alföldről minden héten jön szállítmány, csaknem 500 kilogramm – árulta el portálunknak a tatabányai újvárosi piac egyik árusa, aki szerint

a hagyományos kopogtatás a legmegbízhatóbb érettségmérő.

Az árus szerint, ha kongó hangot hallunk, biztosak lehetünk benne: érett a dinnye. Ottjártunkkor Deák Géza vásárolt Jánoséknál. Mint mondja, nagyon szereti a gyümölcsöt. Ha úgy jön ki a lépés, minden nap vesz magának annyit, amit aznap el is fogyaszt.

Nagy lehet az árkülönbség egyes helyeken a dinnye tekintetében

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A dinnyéseknek komoly fejfájást jelent a termelési költségek jelentős és gyors emelkedése. Évek óta nő az önköltség, amelyet eddig a gazdálkodók voltak kénytelenek lenyelni. A következő években pedig elkerülhetetlen, hogy a fogyasztói árakban is érvényesítsék valamilyen formában a költség-növekedést, ellenkező esetben egyre több dinnyetermesztő hagyhat fel a tevékenységgel.

Ez pedig már megmutatkozik a nagy árkülönbségekben. A piacokon átlagosan 560-580 forintért árulják kilogrammját, de van olyan árus is, aki nem szégyelli elkérni a majd' 900 forintot a hazai dinnyéért. Ezzel szemben a bevásárlóközpontokban is megjelentek már a csíkosok. Portálunk úgy tudja, hogy 229-ért is kínálják a gyümölcsöt.