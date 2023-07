Általános tendencia, hogy egyre több idő telik el az eljegyzéstől az esküvőig, sokan akár két évet is szánnak a nagy nap megszervezésére. A szertartás után pedig nem sokkal általában jön a kérdés a rokonok, ismerősök részéről: mikor jön a baba. Teljesen mindegy, hogy egy pár az esküvő után mennyi idővel vág bele a családbővítésbe, de érdemes a felkészülésre, a gyermekvállalás tervezésére legalább annyi időt szánni, mint az esküvőszervezésre, hogy valóban nyugodt legyen a várandósság időszaka.

De mit mutatnak a számok?

Ma hazánkban a nők átlagéletkora az első házasságkötéskor több mint 30 év (30,2), a férfiaké pedig közel 33 év (32,8). Hasonló adatok láthatók, ha a szülők korát nézzük az első gyermek születésekor, a gyermekvállalás mind a nők, mind a férfiak esetében kitolódott 30 év utánra. Ennek az az egyik oka, hogy a párok tudatosabban, alaposabb megfontolás után hozzák meg ezeket az életre szóló döntéseket, hiszen például egy gyermek felnevelése legalább 15–20 évre ad feladatot a pár mindkét tagjának.

Ahogy például az eljegyzést a férfiak, az esküvőt a párok hosszasan tervezik, éppen olyan tudatosan érdemes felkészülni a gyermekvállalásra. Számos olyan vizsgálat van például, amelyet életkortól és élethelyzettől függetlenül érdemes elvégeztetni, amikor eldöntöttük, hogy valamikor a közeli vagy távolabbi jövőben bővülhet a kétfős család.

A tudatos családtervezés, gyermekvállalás része a testi-lelki felkészülés és a lehető legrészletesebb információk begyűjtése, hogy nyugodtan várhassuk leendő gyermekünk érkezését.

A tudatos családtervezés állomásai

A tudatos családtervezést három szakaszra lehet bontani: az alkalmasság felmérése, a tervezett fogantatás előtti 3–4 hónapnyi időszak és a korai terhesség védelme. Friss házasok vagy a gyermekvállalás időpontját még csak tervezgetők számára ezek közül az aktuális élethelyzetükben az első lépés, azaz az alkalmasság felmérése a legfontosabb.

Vannak olyan genetikai vizsgálatok, szűrések, amelyeket a gyermekvállalás tervezett időpontjától függetlenül érdemes elvégeztetni, hiszen a genetikai állományunk nem változik az életünk során, így a kapott eredmények érvényesek lesznek akár évek múlva is.

A genetikai vizsgálatok

A genetikai tanácsadás kötelező eleme a várandósgondozásnak, amennyiben a leendő édesanya elmúlt 37 éves, de érdemes azonban ezt a konzultációt már a felkészülés időszakában megtartani, a szakemberek javaslata szerint 37 éves kor előtt is, hiszen az itt kapott információk fiatalabb korban is felkészítenek egy tudatosabb családtervezésre. Sőt az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap azoknak a kockázatoknak a felmérése is, melyek nem a leendő kismama, hanem a leendő apuka egészségi állapotával vannak összefüggésben. Éppen ezért ezen a genetikai tanácsadáson jó, ha a pár mindkét tagja részt vesz, hiszen majdani gyermekük, gyermekeik genetikai állományát és az ebből adódó egészségi állapotot mindketten egyenlő arányban befolyásolják.

Mára az ország számos pontján működő magzati genetikai központokban elérhető az egyik legkorszerűbb genetikai szűrővizsgálat, az ORIGIN hordozósági szűrés, amellyel az adott pár leendő magzatára vonatkozó genetikai kockázatok tárhatók fel. Ezeket az úgynevezett autoszomális recesszív betegségeket okozó mutációkat a leendő szülők külön-külön akár egész életükön át tünetmentesen hordozhatják, a vizsgált személyekben nem okoznak betegséget. Ám ha mindkét szülőnél ugyanannál a génnél találnak eltérést, a születendő, vagy akár még meg sem fogant gyermekben az adott génhibára visszavezethető betegség kialakulásának kockázata jelentős, huszonöt százalékos lesz. A hordozóságszűrés egy egyszerű vérvétellel több mint háromszáz rejtett örökletes genetikai rendellenességet vizsgál a szülőkben még a fogantatás előtt (pl. SMA, cisztás fibrózis).

Amennyiben az ORIGIN hordozósági szűrés ilyen állapotot tár fel, tehát a szülőpár mindkét tagja hordozza rejtetten a genetikai rendellenességet, akkor majd a fogantatás után a magzat tizenöt hetes kora előtt további invazív vizsgálattal, magzatvíz vagy magzatboholy-mintavételezéssel tisztázható, hogy a magzatban valóban jelen van-e a kiszűrt genetikai betegség vagy sem. Ilyen módon, közel százszázalékos hatékonysággal azonosítható több száz genetikai betegség, melyek más vizsgálati módszerrel nem, vagy csak ritkán kimutathatók. A hordozósági szűrés jelentősége igen nagy, mivel a genetikai betegségek a várandósságok egy százalékát érintik, a gyermekkori halálozások pedig egyik vezető okai, ebben a korcsoportban az összes halálozás húsz-harminc százalékát adják.

Maga a vizsgálat egyszerű vérvétel

Maga a vizsgálat egyszerű vérvétel, amelynek eredménye 2–3 hét múlva érkezik meg, amelynek értelmezésében, megértésében minden esetben orvos-genetikus segíti a leendő szülőket. Mivel a hordozósági szűrés a szülők által örökíthető, rejtett genetikai eltéréseket mutatja ki, és ennek eredménye nem változik a szülők élete folyamán, így a tesztet egy párnak nem kell minden várandósság esetén elvégezni, hanem elég egyszer, hiszen annak eredménye egy életre szól. Segítségével akár leendő gyermekünk/gyermekeink születése előtt már évekkel megbizonyosodhatunk arról, kialakulhat-e kisbabánkban a vizsgált több mint 300 genetikai rendellenesség, például a gerinc eredetű izomsorvadás (SMA). Az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság és az Amerikai Genetikai és Genomikai Társaság minden gyermeket tervező pár számára ajánlja a hordozósági szűrés genetikai tesztet.

A genetikai vizsgálathoz vérmintára van szükség

A statisztikák szerint évente 65–70 ezer házasságkötés történik, és a párok többsége először mondja ki a boldogító igent