A Tatabányai 4x4 Terepjárós Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai hetente minimum két alkalommal tartanak eltűnt személy kereső tréninget az ügyességi és engedelmességi gyakorlatokon kívül. Ezeken az alkalmakon készítik fel kutyáikat az életszerű eltűnések megoldására, a felkutatásra. Körösladányi Zsombor, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, fontos, hogy mindig új helyszíneken és új szagokat, vagyis személyeket kelljen felkutatniuk.

– A kutyusok, Elen és Buksi szagmintáról vesznek szimatot. Ehhez elég egy személyes tárgy akár egy zsebkendő, vagy kulcs. Ennek megszagoltatásával kezdődik a kutyák részéről a kereső munka, ami alapján nagy pontossággal képesek követni az elkóborolt személyek szagnyomát még a városon belül is, ahol rengeteg más szagokkal is szennyezettek az útvonalak. Emberek, kutyák, autók, mindenféle egyéb szag előfordul. A mentőkutyáknak akár több millió szagból is képesnek kell lenniük kiválasztani és követni azt az egyet – mondta Zsombor.

A kutyák szagmintáról vesznek szimatot, majd indulhat a keresés

Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mint mondta, az egyesület számára fontos az utánpótlás nevelés is. – Nemrégiben Stewart és Penny kutyus is bekapcsolódott a képzésbe és szép lassan zárkóznak felfelé annak érdekében, hogy minél előbb bevethetőek legyenek ők is éles helyzetben. A kutyusok és gazdáik folyamatosan, egész évben tréningeznek, hogy mindig felkészültek és bármikor riaszthatók legyenek. A közelmúltban a rendőrséggel is együttműködési megállapodást kötöttünk. Ők szintén számítanak a segítségünkre – árulta el a önkéntesmentő.

Fontos lenne, hogy mindig új személyek megtalálásával gyakorolhassanak a kutyusok

Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

– Ahhoz , hogy minél eredményesebbek legyenek a kutyusok, szükségük lenne minden tréningükön új nyomfektető, bújó személyekre, kortól, nemtől függetlenül. Minden ember egyénileg, egyedi személyes saját szaggal rendelkezik.

Vannak a kutya számára is vonzó, szimpatikus és akár kevésbé vonzó szagok is. Képzések erdőn, mezőn, vagy akár a város különböző pontjain történnek, előre egyeztetett időpontokban. Ehhez keresünk mindig vállalkozó szellemű személyeket, akik szívesen segítenék a tréningeket elbújással.

A bújó személynek szükséges lehet egy mobiltelefon, aminek van internet adatforgalma és egy applikáció letöltése. Ennek és a műholdak segítségével tudjuk nyomon követni, hogy a kutya az eltűnt személy nyomvonalán mennyire pontosan halad – magyarázta a tatabányai 4x4-es önkéntes.

Ha valaki szívesen segítene a mentőkutyák képzésében mint eltűnt személy, akkor bátran vegye fel a kapcsolatot a mentőkutyás önkéntes tűzoltó csapattal a 0630/307-31-05 telefonszámon.