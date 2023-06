A klub vezetője, Vas Gyuláné az elmúlt évre visszaemlékezve kiemelte a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó programjukat, amelyen több csapat mérte össze tudását a költő életével, műveivel kapcsolatban. A résztvevők kiemelkedően teljesítettek, becsületesen készültek a megmérettetésre. A találkozások a nyáron is folytatódnak a klubban, ugyanis kirándulásokat terveznek. Korábban a Cuha patakhoz látogattak volna, de az esőzések miatt ezt a túrát el kellett halasztaniuk. Ezt pótolnák be a nyár folyamán, illetve Tatára is terveznek vonatos kirándulást. Vas Gyuláné hozzátette, mivel tagjaik közül sokan nagymamák, az elkövetkezendő időszakban az unokákkal való foglalkozás tölti majd ki mindennapjaikat.

A nyári szünetet követően a klubélet ősszel indul újra, amely a következő időszakra is gazdag programokat ígér majd a szervezet tagjai számára.