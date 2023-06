A vármegyénk keleti szegletén is tevékenykedő vállalkozás különös figyelmet fordít a vadrózsa nevű növény csipkebogyóként ismert gyógyhatású áltermésére, amely a népi gyógyászatban és gasztronómiában is kiemelt szereppel bír. A termés igazi vitaminbomba, magas C-vitamin tartalma révén erősíti az oxidációs folyamatok szabályozását, továbbá a kötőszövet szilárdításán, a vérerek falának támogatásán túl fokozza a szervezet védekezőképességét, így ellenállóbbá válhatunk a betegségekkel, fertőzésekkel szemben is.

A portál a Vitafer Hungária Kft.-re hivatkozva azt írja, hogy: a hazánkban kevesen foglalkoznak kifejezetten csipkebogyó termesztéssel, bio formában pedig még annál is ritkábban, ezért számít különlegesnek az említett mezőgazdasági vállalkozásra jellemző kultúra. A cég bő tíz éves, azóta termesztik a csipkebogyót az ipar különböző szereplői számára, eközben pedig nem használnak fel kémiai vegyszereket. Dr. Rybaltovszki Péter, a vállalkozás ügyvezetője kiemelte azt, hogy a bio gazdálkodás révén hosszútávon fenntarthatóbb módon elégíthetik ki az igényeket.

Ritkaságnak számít a leányvári ültetvény

A portál azt is írja, hogy a Vitafer-termékekre a fertőzéseknek, kártevőknek általában igen kitett ökológiai gazdaságokban nagy szükség, amelyek révén a növény hatékonyabban ellenállhat az időjárási és más stresszhatásoknak. Dr. Gerda Anikó növényorvos, a Vitafer Hungária Kft. szaktanácsadója elárulta, hogy a mezőgazdasági cégnek egy olyan termékeket, növénykondicionálókat javasoltak, amellyel az organikus termesztés továbbra is fenntartható.

Az említett termékek fokozzák a növények stressztűrő képességét, a beavatkozás révén a gyökérrendszer is nagymértékben fejlődhet. Nem mellesleg serkentik a sejtosztódást és a sejtmegnyúlást, valamint felkészítik a növényeket a téli időszak átvészelésére is.