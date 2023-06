A múltidézésben segítségül hívta Pfiszterer Zsuzsanna Vértessomló című könyvét is. Kiemelte: az elmúlt években rengeteget változott az intézmény, ahol nem csak a német nyelv ápolása, hanem a pozitív szemlélet, a nagyfokú elhivatottság és a szeretet is kezdetektől fogva állandó. Korábban csaknem 30 óvónő és 30 dajka, valamint 4 konyhai alkalmazott segítette a gyermekek nevelését, tanítását. Az elődök munkája, iránymutatása példaértékű, és ezt a hagyományt a modern oktatási módszerek mellett is tovább kell vinni – fogalmazott.

A visszatekintés után Igó István polgármester vette át a szót, aki először saját óvodai emlékeit idézte fel. A gyerekeknek az itt töltött évek alatt rengeteg új információval, impulzussal kell megbirkózniuk, ami formálja a jellemüket, és a nevelők segítségével felkészülhetnek az iskolás évekre, az életre. Igó István hozzátette, hogy Vértessomlón nagyon fontos, hogy a helyiek ápolják a hagyományokat, és ezek tovább öröklődhessenek. A polgármester gratulált Könyvesné Beutl Anitának, aki a napokban szerezte meg kiváló eredménnyel az intézményvezetői minősítést, és megemlítette Richter Tamást, a Vértessomlói Községi Sportkör elnökét is, aki szintén a héten vehette át az év sportvezetője címet Komárom-Esztergom vármegyében - adta hírül a vertessomlo.hu.

Az ünnepi szavak után következtek a nagycsoportosok, akik kedves műsort adtak a megjelenteknek. A megérdemelt taps után a program az óvoda udvarán folytatódott, ahol az intézmény vezetője leleplezte az Életfát, amit a jubileum alkalmából az Eck Fa ajánlott fel számukra. Ezt követően az épület falain belül mindenki megcsodálhatta az Óvodánk múltja és jelene című kiállítást, ahol a vendégek vidám hangulatban nosztalgiáztak a régi fényképek és tárgyak között.

A meghívott vendég a Kultúrházban folytatták az emlékezést, ahol mindenki Életfa medált kapott ajándékba. A jó hangulatú napot jubileumi bál zárta, ahol a Szomori Fiúk szolgáltatták a talpalávalót.