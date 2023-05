Podcast 2 órája

Tatabányai építőmérnök munkája a díjnyertes Maglódi körforgalom - PODCAST

Huszti György okleveles tatabányai építőmérnök a tervezője annak a körforgalomnak, ami 2023-ben az év körforgalma lett. Ez nem máshol található, mint Maglódon, amit a helyiek csak piskótaként emlegetnek. A helyszín adottságai, a szűk beépítés, a sok kötöttség azonban nem kevés fejtörést okoztak, amelyre végül Huszti György két középpontú elképzelése jelentett megoldást. A Kemma podcastben a tatabányai körforgalmakról is szó esett, de kiderült az is, hogy a tatabányai építőmérnöknek a Bánhidát Sárberekkel összekötő új út elkészültében is része volt.

Forrás: Google maps

A tervező, azt is elárulta, hogy ő maga a körforgalomra, mint csomópont típusra azt szokta mondani, hogy olyan, mint a megoldó képlet. Egy körforgalom önmagában megoldás tud lenni egy rosszul működő csomópont átépítésére, ugyanakkor nem minden körforgalom jó.

– árulta el a szakember.

