Betegközpontúság

– Betegközpontú hozzáállásunk nem lehetne sikeres az olyan kiemelkedő orvosok nélkül, mint a Richter Érdemérem díj díjazottjai. Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a széleskörű hozzáférést a terápiás módszerekhez, szükségünk van az egészségügy különböző területeinek együttműködésére. Reményeink szerint ezen együttműködés újabb mérföldköve a tavaly háziorvos kategóriával indított Richter Érdemérem díj, és a most átadott szakorvosi kategória díjai.” - tette hozzá Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

– Az elmúlt időszakban rengeteg pozitív és elismerő visszajelzést kaptunk, ezért is nagy öröm számunkra, hogy a háziorvosi kategória után fél évvel már a szakorvosi kategória győzteseit is kihirdethetjük. E sikereken felbátorodva ősszel a magyar egészségügy legalább ennyire elengedhetetlen szegmensét, szerves részét képező gyógyszerészek előtt is megnyílik a rangos szakmai elismerésre való pályázati lehetőség – közölte az egybegyűltekkel Beke Zsuzsa, a cég PR és kormányzati kapcsolatok vezetője.