Vasárnap kora reggel kezdtek el gyülekezni a veteránautók és motorok szerelmesei a Szabadság téren. Az eseményre az ország minden szegletéből, illetve Szlovákiából is sokan érkeztek. Kiss László főszervező elmondta, immár tizenkilencedik alkalommal szervezik meg a veterán majálist. A résztvevő járgányok többsége koruk ellenére is üzemképes, ha nem is mindennapi forgalomban, de különféle kirándulásokra bátran használhatóak.

Hajnal Dóra önkormányzati képviselő a délelőtti megnyitón úgy fogalmazott, nagyon örül, hogy ennyien ellátogattak mind kiállítóként, mind érdeklődőként erre a helyszínre, illetve a szervezőknek is köszönetet mondott. Dr. Molnár Attila polgármester úgy fogalmazott, ez a rendezvény üde színfoltja a Komáromi Napoknak.