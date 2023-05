A rendezvény 4 órakor kezdődik az Öregiskola udvarán. Az érdeklődők négy fajta nedű közül választhatnak a helyszínen, miközben kulturális fellépők is teret kapnak. Sorban az első lesz a vértessomlói Junior tánccsoport, majd a helyi Dalárda és a kecskédi gyermektánccsoport is fellép. Németh Attila és zenekara húzza majd a talpalávalót, de táncra hív a Schemlinger Musikanten is. A program során májfadöntés is lesz.