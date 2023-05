A pünkösdi hétvégére eső történelmi fesztivált a hagyományoknak megfelelően idén is az eredeti török-kori helyszíneken, a vár védmű-rendszerében, a várárokban tartják meg. Állandó helyszín lesz a Kastély-tér, valamint a közöttük elterülő tóparti rész az Esterházy-lovardáig.

A péntektől vasárnapig tartó programkavalkád miatt nagy lesz a nyüzsgés a tatai vár körül. A 15. Patara miatt lezárásokra kell számítani a környéken. A nyitónapon történelmi hadijátékoknak és a tatai dandár bemutatójának is szemtanúi lehetünk, szintén pénteken, este lesz a hagyományos fáklyás felvonulás, amelyhez bárki csatlakozhat.

Idén a Kastély előtti téren kap helyett a Magyar Falu, ahol a korabeli mesterségekkel, fortélyokkal találkozhatnak a látogatók. De állatsimogatóval, kézműves foglalkozásokkal, aprófalvával, vagyis népi fa és ügyességi játékokkal is várják a családokat. Vasárnap, a gyereknapon kiemelt programokat szerveznek a gyerekeknek ringatóval, falusi virtuspróbával. De lesz íjászverseny, illetve különböző vetélkedők is.

A hagyományörző fegyverek mellett a legmodernebb harcászati eszközökkel is találkozhatnak az érdeklődők. Az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár idén is statikus és dinamikus bemutatókkal és toborzósátorral készül. A Kossuth téren rendezik a nagy sikerű katonazenekar találkozót, ahol az ország legjobb katonazenekarjai tartanak parádés koncertet. Tóth István ezredes, a tatai dandár parancsnoka elárulta, hogy a fesztivál ideje alatt érdemes az égre is feltekinteni. A Kecskemétről két grippen érkezik és repül át majd a város felett, Szolnokról pedig a katonai helikopterek fognak érkezni Tatára.