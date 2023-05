Az Akkor és Most járműfesztiválon belül idén is megrendezték a városi intéznények, magánszemélyek részvételével a Kis-Duna látványosságát, a lampionos hajós felvonulást. A Kis-Duna sétányon és a folyón átívelő kishidakon is tömegek várták a szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb kishajókat.