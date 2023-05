Több olyan szervezet is van akik, támogatják az ő munkájukat és mindig vannak új csatlakozók is. Ilyen a tatai kalandpark, akik a világnapi programokhoz kapcsolódva látták őket vendégül. A gyermekek és a családtagok is nagyon jól érezték magukat az eseményen.

Sugár Gabriella mindig kikéri a szülők véleményét, mielőtt bármibe is belefogna, ennek része, hogy minden évben egy kérdőívet töltet ki velük. A podcastben ennek részleteiről is beszélgettünk.

