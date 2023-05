– Csütörtök délután elmentem a nagynénémhez, fél 9 fele hozott haza nagybátyám. A rács egy kis részét leszedtük, hogy szellőztessünk, de odatámasztottuk, hogy ne tudjanak bemenni idegenek.

Fél 11 körül jött haza a párom, feltűnt neki, hogy nincs ott a rács, de nem ment be. Mondtam is, hogy az a szerencse, mert lehet, éppen akkor voltak bent.

Levágták a rézcsöveket, a radiátor leborult, megbontották a bojlert, elvitték – mondta Kecskés Veronika, a férfi édesanyja.

A tolvajok a radiátort is levágták, de a helyszínen hagyták

Fotó: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

A radiátort vélhetően túl nehéznek tartották, ezért azt otthagyták.

– Az a bosszantó, hogy nincs fűtésünk, végig azon gondolkodtunk, hogyan tudjuk lezárni a radiátorokat, hogy legalább a mi rendszerünket feltöltsük vízzel. Most ezt is megoldották, mert úgy elvágták a csövet, hogy le sem tudjuk zárni. A tűzeset óta nincs fűtés a mi részünkben. Ráadásul az első szobában iszonyatosan büdös a füst szag, ezért a fiam meg a menyem a kisfiúval nem tudtak itt maradni csak pár napot, most másik rokonokhoz mentek. Nekik keresünk sürgősen albérletet, mert ott meg nyolcan vannak egy szobában – emelte ki.

Az eset nagyon megviselte az egész családot.

– Én kórházban is voltam egy hétig az idegosztályon, mert az egész annyira kiborított, a kilátástalanság. Az, hogy hogy legyen a gyerekeimnek, az nagyon megviselt – tette hozzá.

A rongálással és az eltűnt tárgyakkal kapcsolatosan nem tettek feljelentést.

– A fiam is azt mondta, hogy hívjam fel a rendőröket. De annyi munkájuk van, pár ezer forintos kárért nem szerettem volna őket zaklatni. Illetve nem tudom, hogy a fűtést, hogy tudjuk majd megoldani, mert pénzünk nincsen szakembert hívni.

Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kérdésünkre elmondta, ilyen esetekben a sértett fél dönt arról, hogy tesz-e feljelentést. Amennyiben szeretne, a történek után mielőbb jelentse, ezzel is segítve a rendőrök munkáját.

Nagyon sok ruhát, játékot kaptak, amiért rendkívül hálásak. Adományként főképp most vakolóanyagra és pénzre lenne szükségük.

Kecskés Veronika számlaszám:

HU76 1040 0913 8676 7190 6683 1017