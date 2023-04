Minden segítség jól jön

A közösségi oldalakon már sokan megosztották a tragikus eset hírét. Pénzt kérni nem akarnak, de minden építőanyag, ruha vagy gyermekjáték jól jönne most nekik.

– Bútoroknak sajnos még nincs hely. Kisebb gáztűzhelyet esetleg el tudunk tenni a tető alá, hogy ne ázzon, mert azt nem szeretnénk, ha valami baja lenne azoknak a tárgyaknak, amiket kapunk. A családban szerencsére sok ezermester van, úgyhogy inkább építőanyagokra lenne szükségünk, hogy egyáltalán el tudjuk majd kezdeni újjáépíteni a házat – mondta az édesanya.

Ottjártunkkor éppen egy jótevő érkezett a fiatal párhoz. Tímea két zacskónyi játékot és ruhát hozott segítségül.

– A közösségi oldalon láttam, hogy mi történt. Nekem is egy ilyen idős kislányom van, úgyhogy belegondoltam, milyen szörnyű érzés lehet ez most nekik. Amikor egy ilyen esetben gyermek is érintett, az mindig más – mondta.