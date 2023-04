Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Kisbéren jelenleg az egyik fő cél az ipari fejlesztés, amely kapcsán február végén többlettámogatást is kapott a város. A héten hivatalosan is átadták a generálkivetelezők részére a munkaterületet a régi vérteskethelyi út melletti leendő új ipari területen.

A generál kivitelező mellett az áram-, és gázszolgáltató is külön-külön végzi a feladatát, akik közül a gázszolgáltató már el is kezdte a munkálatokat – emelte ki a sajtótájékoztatón Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere.

A mintegy 10 hektáros területen átlagosan félhektárnyi, összesen 20 parcellát alakítanak ki. Amennyiben valakinek nagyobb területre lenne szüksége, lehetőség lesz több telket is megvásárolni. Az út-, és járdaépítés, a vízhálózat kiépítése, a csapadékvíz elvezetés, a csatorna-, telefon-, és internethálózat kiépítése a generálkivitelező feladata lesz.

A projekt indításával két célja volt a kisbéri önkormányzatnak. Az egyik, hogy munkahelyteremtő befektetőket hozzanak a városba, amelyhez egy önkormányzati tulajdonú területet tudjanak biztosítani. A másik pedig, hogy a településen és a környékben működő vállalkozásoknak minden igényt kielégítő telephely lehetőséget nyújthassanak.

Sinkovicz Zoltán hozzátette, hogy szerencsére az utóbbi időszakban több befektetői érdeklődő kereste már meg az önkormányzatot, és bízik benne, hogy mihamarabb teljesíteni tudják az igényeket.