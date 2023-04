Hogy mi is az a mentálhigiéné és miben tud segíteni? Lakatos Luca mentálhigiénés szakember válaszolt kérdéseinkre.

– A mentálhigiénés tanácsadás során, a szakember segítőbeszélgetést folytat, amelyben elsősorban érzelmi visszatükrözéssel, valamint kérdésekkel reflektál a kliens lelkiállapotára, ezáltal segíti őt, hogy egy komplexebb képet tudjon kialakítani önmagáról - foglalja össze a legfontosabbakat a szakember.

– Mi a különbség a pszichológia és a mentálhigiéné között?

– A mentálhigiéné nem foglalkozik betegségek kezelésével és nem állít fel diagnózist. Olyan egészséges embereknek segít, akik elakadtak valamilyen lelki folyamatban és azt nem tudják egyedül megoldani. Ha a segítő szakember a beszélgetések során úgy látja, hogy a felmerülő akadályok lelki zavarra, vagy mélyebb pszichés problémákra utalnak, átirányítja pszichológushoz vagy pszichiáterhez a klienst.

– Mekkora az érdeklődés a szolgáltatás iránt?

– Még ma is nehezen kérnek segítséget az emberek annak ellenére, hogy a lélekgyógyászat egyre elfogadottabb és egyre nyitottabbak az emberek iránta. Az elmúlt egy hónap alatt meglepően nagy érdeklődés fogadta a tanácsadást és azóta nyolcan aktívan részt is vesznek az egyéni üléseken. A lehetőség nem csak a hallgatók, de az Edutus Egyetem munkatársai és oktatói számára is nyitva áll, ami példaértékű vállalás az egyetem részéről. A bemutatkozó és ismertető anyag a Coospace felületén az online anyagok között megtalálható, így bárki, megtekintheti és jelentkezhet a tanácsadásra, nem csak a tanév során, de a nyár folyamán is.

– Milyen kérdésekkel, kérésekkel keresnek fel leginkább?

– Az Edutus Egyetemen a nappali tagozatos diákok mellett számos levelezős hallgató is részt vesz a képzésekben, ezért vegyes korosztállyal dolgozom. Míg a fiatalokat a pályaválasztás, útkeresés, önismeret, addig az idősebb korosztályt a család-munka-tanulás-magánélet harmóniájának megteremtése foglalkoztatja a legjobban. Ezek mellett olyanok is felkeresnek, akik csak ki szeretnék beszélni magukat egy biztonságos, védett helyen. A mentálhigiénés tanácsadás tehát segíti az önismeretet és támogatja a lelki egészséget. Mindenkit bíztatunk arra, hogy ha úgy érzi sok a stressz, nincs összhang az életében, vagy csak nincs kivel kibeszélni a mindennapjait, forduljon szakértő segítséghez.