Több mint ezren voltak kíváncsiak április 21-én pénteken a honvédségi nyílt napra a tatai laktanyában, amit az MH Klapka György 1. Páncélosdandár alakulat napja alkalmából rendeztek. A legnagyobb sikere egyértelműen a kiállított harckocsiknak és harci járműveknek, ágyúknak volt. A gyerekek sorokban, türelmesen várták, hogy felmászhassanak egy-egy monstrum tetejére.

Harckocsibemutatót is tartottak, ahol az érdeklődők használat közben is megcsodálhatták a járműveket. A rendezvényen a legkisebbeket két hatalmas ugrálóvár várta. A bátrabb gyerekek még egy akadálypályán is kipróbálhatták magukat. Az eseményt a Magyar Honvédség parancsnoka dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket és a katonákat.

Toborzót nyitottak

A nyílt napon a laktanya egyes kapujánál átadtak egy toborzópontot, ahol a tatai dandárhoz csatlakozni vágyókat várják. Durkó Tamás alezredes elmondta, hogy a toborzásra nagyobb hangsúlyt fektetve egy egy éves, médiakampánnyal egybekötött akciót indít a Magyar Honvédség. A most átadott toborzópontnak a célja, hogy azok a fiatalok, akik a tatai laktanyába szeretnének jelentkezni helyben kapjanak tájékoztatást és közvetlenül a dandárhoz adhassák be jelentkezésüket.

– Szeretném megköszönni minden tatai katonának, azt a munkát, amit eddig végzet. És az alakulat napján el is várom, hogy ugyanezzel a mentalitással és ugyanezzel a szakmai tudással folytassa. Az, hogy egy ilyen napon ennyi embert látok a laktanyában nem egyenruhában, azt jelenti számomra, hogy a tatai dandár mindig is szerves része volt a társadalomnak, nem elszigetelve él, hanem megpróbál bekapcsolódni a város, a vármegye mindennapjaiba - mondta az altábornagy, akinek beszéde után több tatai katona vehetett át díjat, illetve emléklapot.