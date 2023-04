Az önkormányzati képviselők nagyon közeli hivatalos területét is elérte az alkalmankénti intenzív esők világa. A testületi üléseiknek rendszeresen helyet adó városháza alagsorában kialakított mélygarázsban időről időre úrrá lesz a nagyon szigorú csapadékvíz. Volt már veszélyben az irattár, a liftakna és a szintén ugyanezen szinten működő Kernstok Galéria is. Úgymond első ránézésre, az esős gondok forrása az, hogy a 10. számú főút csapadékvizet elvezető rendszere talán alultervezett, illetve, hogy a garázs lejárója szinte tölcsérként vezeti le a járdán hömpölygő vizet az épület alagsorába. Mint például most márciusban.

Az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésén ezen gondolatait is elmondta Mihelik Magdolna polgármester, mielőtt jelezte, meg kell oldani a problémát. A város vezetője szólt arról is, hogy az önkormányzat partnereként egy biztosítási cégtől olyan információ érkezett, hogy már fizettek a jelzett mélygarázsos károk nyomán. A további gondok lehetséges megelőzése érdekében az ingatlan tulajdonosának intézkedéseket kell tennie.