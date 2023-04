Jó tanácsok

A vezérigazgató több megszívlelendő tanáccsal is szolgált a vásárlóknak, melyeket minden bizonnyal a következő tél előtt is érdemes megfogadni. Fontos, hogy csak az állami erdőgazdaságoktól lehet maximált árú tűzifát vásárolni, emellett az is lényeges, hogy akik házhoz szállítást kérnek, előtte egyeztessenek, hogy a tehergépjármű, amely a fával együtt 22–25 tonnát nyom, meg tud-e állni a ház közelében, illetve megoldható-e ott biztonságosan a kipakolás. Érdemes átvizsgáltatni a kandallókat is a beüzemelés előtt, különösen azokat, amelyeket már régen használtak.