A portál arról számolt be, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) és a Sine Metu egyesület közös projektet bonyolít le Észak-Komárom önkormányzatának támogatásával annak érdekében, hogy kiderüljön, mi rejtőzhet a föld alatt.

Ahogy arról a Kisalföld is írt, a most is zajló komáromi kutatómunkát a múzeum és az egyesület képviselői mutatták be a Ferdinánd-kapu előtt. Virágos Gábor, a MNM Nemzeti Régészeti Igazgatóságának régészeti főigazgató-helyettese Komárom környékének különböző történeti korok során betöltött szerepét hangsúlyozta. Emlékeztetett, a komáromi erődrendszer rajta van azon a listán, amelyeken a világörökségi helyszínek várományosai találhatóak. Kovács Lóránd Olivér, a MNM Nemzeti Régészeti Igazgatóságának tudományos igazgatója elmondta, számos helyen végeznek hasonló felméréseket. Észak-Komárom kiemelten fontos helyszín számukra, a projekttel pedig egy határokon átnyúló együttműködést teremtenek meg.

Bár jelen pillanatban ásatásról még nincs szó, a felmérés módjáról Stibrányi Máté, a MNM Műszeres Felderítési Osztály vezetője számolt be.

– A technológia fejlődése az elmúlt 10-20 évben lehetővé tette, hogy bizonyos korlátokkal, de belelássunk a földbe – mondta a portálnak. – Ez nem annyira egyértelmű és világos, mint egy ásatás, de sokkal nagyobb területre tudunk benézni. Aktív geofizikai módszerről beszélhetünk, ahol az elektromágneses jel visszaverődéseit mérjük. Két-két és fél méter mélyről nyerünk használható adatokat, a komáromi erődben ezt mintegy egyhektáros területen végezzük el.

Nem végeztek még az Öregvár központi terével, itt folytatódik a munka, ahogyan a pincékben és az újvári területen is. Kifejtette, a felmérés nem engedélyköteles, azonban annak eredményeit megosztják a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatallal is.

Stibrányi Máté megmutatta, számos épület körvonala vagy más falszakaszok láthatóak az illusztrációkon. A régészeknek az lesz a feladatuk, hogy meghatározzák, pontosan hogyan rétegződtek egymásra több évszázad építményei, hogy majd ehhez tudják igazítani a jövendőbeli ásatások helyszíneit.