Már a kora reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde udvarán. Április 20-án évente megrendezik az apróságoknak az oviolimpiát, mióta az országban elsőként felvette az egykori olimpiai bajnok vívó nevét, aki nem mellesleg a település szülötte is. A rendezvény hivatalos megnyitóját az óvoda folyosóján, a névadóra emlékező falnál tartották.

Markó Györgyi óvodavezető beszélt a sport szerepéről, amit az óvodai nevelésben kiemelten fontosnak tartanak. Mint mondta, a téli sportolást népszerűsítő nevelés folyik az intézményben, ezenkívül a parasport is fontos szerepet játszik a mindennapokban, és részt vesznek az úszónemzet programban is. Ezután leleplezték a Sebők Orsolya tervezte névtáblát, ami az óvoda és a minibölcsőde egybeolvadása tett szükségessé, majd vívóbemutatót tartottak. A gyermekekre sport is várt a közeli futballpályán: Nemere Gyula, a névadó testvére vitte az olimpiai lángot, ami stílszerű felvezetése volt az ötkarikás játékoknak.

Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó is nagy népszerűségnek örvendett a bokodi gyerekek körében

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A gyerekek már alig várták a sportos vetélkedőt, így pillanatok alatt felsorakoztak a Virág, a Pillangó, a Süni és a Maci csoportokba. Jó volt látni, milyen szépen és sebesen vették az akadályokat, legyen az kosárra dobás, futás, vagy éppen alagútmászás.

– Meglesz az utánpótlás! – súgtak össze az újságíró háta mögött a meghívott sportbajnokok, akik örömmel álltak össze egy-két fotó erejére a kis bokodi olimpikonokkal. Természetesen a jutalom sem maradhatott el, ők is kaptak érmet. Igaz, nem csillogott olyan szépen, mint a meghívottaké: volt, aki apró darabokra törte a só-lisztgyurmából készült érmeket.