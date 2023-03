A polgármester véleménye szerint erre Tata múzeumának, a közalapítványainak, vagy akár nonprofit cégeinek közreműködésével is lehetősége lehet a városnak. Kihangsúlyozta, hogy a Kuny Domokos Múzeum fenntartásával már nagy tapasztalatot szereztek az önkormányzatnál: folyamatosak a fejlesztések az intézményben és a látogatottság is jelentősen nőtt. Az Esterházy-kastély vezetőivel is nagyon jó a város kapcsolata, az ottani kiállítás létrejöttében is tevékenyen részt vettek a város szakemberei. Így a tataiak valóban magukénak érezhetik a kastélyt, amit leginkább az biztosíthatná továbbra is, ha az önkormányzat kapná meg a kastély fenntartói, üzemeltetői feladatait.

− A kastélyok jövőjéről szóló, napokban nyilvánosságra került törvénytervezet azt a lehetőséget is tartalmazza, hogy tíz éven keresztül a jelenlegi finanszírozás marad. Így mi magunk is méginkább alkalmasak lehetünk erre a feladatra. Mint ahogy az is emellett szól, hogy Gulyás Gergely miniszter úr tájékoztatása szerint ezen ingatlanok esetében a közcélt az átadás előtti formában kell majd továbbra is szolgálni − olvasható a Michl József közösségi oldalán.