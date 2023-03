A Nyelvtudományi Kutatóközpont minden évben közzéteszi a legérdekesebb keresztnévre benyújtott kérelmeket. Míg húsz évvel ezelőtt a dél-amerikai szappanoperák hatására a spanyol nevek voltak sokaknak szimpatikusak, most a török sorozatok hódítanak hazánkban, ezáltal pedig a szereplők nevei. Mint például a Szeniz, a Kadir vagy az Onur.

Egyre többen döntenek úgy, hogy két keresztnevet is választanak születendő gyermeküknek. Ám az elmúlt években a két keresztnévből összetett névváltozatot is előszeretettel választják a szülők, mint például Hannarózát vagy Annadorkát, de Marimária továbbra sem lehet opció. Ahogyan a Csoda, a Tisza, a Felhő vagy akár a (na, most kapaszkodjanak meg!) Kolbász sem.

2003-ban még a Bencék és az Annák vezettek, tíz évvel ezelőtt továbbra is a Bence nevet kapta a legtöbb újszülött kisfiú, viszont a kislányoknál már a Hanna név volt a legnépszerűbb. A Magyar Keresztnevek Tára alapján 2021-ben a legkapósabb fiúnév a Levente volt, míg legtöbben kislányuknak a Hanna nevet adták. A Mihály és a János, valamint az Anna és a Sára név is szerepel, de a Medox és a Zejnep nevek is a top 100-ban kapnak helyet.

A celebvilágban nem is meglepő a különleges névválasztás, egyre inkább az egyedi keresztnevekre voksolnak, így már inkább az tűnik furcsának, ha valamelyik hazai híresség gyermeke az András nevet kapja. Ha egyedi nevet szeretnénk gyermekünknek, amely nem szerepel az utónév szótárban, egy kérvénnyel élhetünk a Nyelvtudományi Kutatóközpont felé. Érdemes ezt minimum két hónappal a baba születése előtt megtenni, hiszen az elbírálás hosszabb folyamat.

Néhány évvel ezelőtt az egyik kolléganőnk is így tett, ugyanis nem volt az anyakönyvezhető keresztnevek között a Vitány. Ezért írniuk kellett egy kérvényt, amelyben meg kellett indokolniuk, milyen célra szeretnék anyakönyveztetni a nevet, illetve, hogy kisfiúnak, vagy kislánynak szánják. Nagyjából 2 hónap múlva érkezett meg a válasz a minisztériumból, hogy a Nyelvtudományi Kutatóközpont egyeztetve jóváhagyták a kérelmüket. Így 2018 szeptemberétől az anyakönyvezhető fiú keresztnevek között szerepel már a Vitány is. Bár, hivatalos névnapja nincsen.

Egy elutasított nevet fél év után ismét lehet kérvényezni. Többen vannak, akik próbálkoznak, de általában ennyi idő alatt nem változik meg az Utónévbizottság véleménye.