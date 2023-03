ÖNésÖN koncert Tatabányán

ÖNésÖN koncert rendeznek szombaton este a tatabányai Jászai Mari Színházban. A zenekar most pótolja be a decemberben elmaradt koncertjüket. Szeretettel várnak mindenkit egy jó kis bulira a Most Feszt keretében, ahol remek színházi előadásokat is élvezhetnek az ide látógatók nap közben. Végre teljes egészében bemutatják a lemezük anyagát és még néhány egyéb saját és Demjén szám is elhangzik a tervek szerint. További infók az esemény Facebook-oldalán.

Kézművességgel a víz tisztaságáért

Varázskapu névvel kézműves játszóházra kerül sor a Tatai Kőfaragó ház Kézműves és Aktív Ökoturisztikai Látogatóközpontban szombat délelőtt. A Víz világnapjának alkalmából szervezett program lényege, hogy játékos formában okosodjunk arról, miként óvhatjuk meg vizeink tisztaságát.

Művészetterápia kamaszoknak

Ismét művészetterápiás csoportba várják a 13-16 éves gyerekeket Tatán péntek délután, ahol tanulhatnak magukról és másokról, mely segítségükre lesz, hogy megértsék azokat a gondolatokat, érzéseket, melyeket most nehéz, nem megy vagy valamiért nem akar kimondani. Az egésznek a célja, hogy fejlődjön az önismeretük, önmaguk elfogadása és az önmagukkal való foglalkozás igényének megcsillantása,saját erősségeik, tartalékaik tudatosítása, és még sok minden más is. Érdeklődni az esemény Facebook-oldalán lehet.

Holi fesztivál Esztergomban

Március 26-án, vasárnap, az esztergomi Bánomi lakóparkban Holi Ünnepet szerveznek. Indiában a "holi" az egyik legnépszerűbb ünnep, a színek fesztiválja, a hindu tavaszköszöntő ünnep. A rendezvényen beszélgetések lesznek Indiáról, indiai hagyományokról és indiai ételeket is lehet majd kóstolni.

Emlék- és Teljesítménytúra

Immáron másodszorra kerül megrendezésre a 100 Katona Emlék- és Teljesítménytúra az esztergomi Búbánatvölgyben, amelyet az 1945 márciusában az Esztergomot védő és a Szamárhegyen ostromgyűrűbe szorult, hősi halált katonák emlékére szentelnek. A kezdés szombat reggel 7 óra.

Lövészet Dorogon

Feketelőporos gyakorló lövészetre kerül sor a Dorogi Szituációs Lőtéren szombat napközben. A szervezők szeretettel várnak minden elöltöltő- és történelmi fegyveres lövészt, illetve a téma iránt érdeklődőt is.

Esküvői nyílt nap

Esküvői nyílt napot tartanak a Szomód melletti Pikant Pajtában vasárnap 10 órától. "Gyere el, és találd meg azokat a szolgáltatókat, akik csodássá varázsolják a Ti nagy napotokat is!" – áll a szervezők leírásában.

Népművészeti találkozó Oroszlányban

Szombaton 11 órától várnak szeretettel mindenkit az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban a II. Országos Népművészeti Találkozó, XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny Középdöntő alkalmával. Az esemény során lesz kiállítás, gálaműsor, verseny, táncház és kézműves foglalkozások is.

MOST FESZT a színházban

Csütörtökön indult a MOnodráma és STúdiószínházi FESZTivál, a MOST FESZT a Jászai Mari Színházban. Monodrámákat és stúdiószínházi előadást láthatnak az érdeklődők március 26-ig.