Az ajánlások szerint akkor illik lecserélni a téli abroncsot nyárira, amikor a napi átlaghőmérséklet hét fok fölé kúszik. Manapság, amikor az enyhe telekből szinte egyből a forró nyarakba vált az időjárás, ez igencsak hirtelen következik be. Ezt erősíti meg Molnár Gábor, a tatabányai Hungária Gumiszerviz vezetője is.

– Amikor hirtelen beköszönt a jó idő, mindenki egyszerre akarja villámgyorsan a téli abroncsot nyárira váltani. A tíz évvel ezelőtti március közepi hóvihar óta ez a dátum a gumicserék kezdőnapja. Persze pontos ajánlást az időzítésre nem lehet adni, mindent az határoz meg, hogy ki miként használja az autóját – figyelmeztet a szakember.

Molnár Gábor szerint aki a fagyos reggeleken is autóba ül, jobban teszi ha kivár. Ugyanakkor az, aki csak napközben, rövidebb távokon használja a kocsit, beállhat a „kerékcserére”, mert a melegebb aszfalt nem a téli időjárásra kifejlesztett gumiabroncsok barátja.

Ilyenkor a szakemberek átvizsgálják a gumikat, s ha hibát találnak vagy túl sokat futott az abroncs, cserét javasolnak. Molnár Gábor tapasztalata szerint a háború hatása és a rezsiárak elszabadulása a gumipiacon is éreztette hatását, ami mintegy 30 százalékos drágulást eredményezett a tavalyi árakhoz képest.

– A kínai konténerszállítási árak is elszabadultak, talán most kezd normalizálódni a helyzet. Mindenesetre a dráguló alapanyagok és a magasabb rezsiárak miatt sok gumiszerviz a szolgáltatásainak díjait is kénytelen volt emelni idén. Mi tavaly léptük ezt meg, most egyelőre igyekszünk tartani a díjszabást. Ami az új gumikat illeti, én nem ajánlok cserére egy viszonylag keveset futott 5-6 éves abroncsot. Nem bántva a gyártókat, de annak idején az új Suzuki Swift kerekén 100 ezer kilométert is vígan elfutott egy abroncs, míg ma 50 ezer kilométernyi futás után cserére érett a gumi.

Időpontok és szenzorok A nyári gumik anyagösszetétele és mintázata kisebb kopást, nagyobb tapadást és kedvezőbb fogyasztást biztosít melegebb aszfalton. Nálunk a csere időpontjára nincs törvényi szabályozás, de több környező országban előre meghatározott naphoz kötik ezt.

Romániában és Csehországban március 31-ig kötelesek az autótulajdonosok gondoskodni a nyári gumi cseréről, míg Ausztriában április 15-éig kell elvégezni ezt. Molnár Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a guminyomást is érdemes időközönként ellenőrizni. Bár a modern autókban ezt már szenzorok végzik, amelyek a gépjármű kerekéből jelzik, ha alacsony nyomást érzékelnek. Az persze más kérdés, hogy sok esetben a gyári beállítás keményebb gumikat eredményez az indokoltnál, főként nyáron.

Az új gumiárakról elég annyi, hogy egy olcsóbb típus darabja 18 ezer forint, de egy prémium abroncs ára 80 ezer forintnál kezdődik. Talán az elszabadult árak miatt is vetődik fel újra meg újra sokakban a négyévszakos abroncs ötlete. Molnár Gábor szerint nem hazabeszél, amikor azt mondja, hogy ez a megoldás nem feltétlenül célszerű.

– Ha valaki a városon belül, nem extrém terepen vagy időjárási viszonyban használja, akkor elfogadható opció. Ám ha valaki mondjuk Esztergom és Tatabánya között jár naponta, vagy az autópályán közlekedik, az ne válasszon négyévszakos abroncsot. Eddig ugyanis még egyetlen teszt sem igazolta, hogy a téli útviszonyokra és a forró nyári aszfaltra ugyanolyan biztonságos lenne egy ilyen gumiabroncs – árulta el a tatabányai gumis.