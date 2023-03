Ízletes nedűk 1 órája

Borversenyeket szerveztek Bajon, Táton és Etén - Országgyűlési képviselők is indultak

Borversenyt szerveztek Bajon, Táton és Etén is az elmúlt időszakban. Újat díjat érdemeltek ki Bencsik János országgyűlési képviselő borai. A Kis Baka borászat három éve mutatta be első nedűit a közönségnek. Erős Gábor is díjat nyert Etén, aki 2022. évi Olaszrizling borával bronz minősítést szerzett.

Bencsik János a garamkövesdi borversenyen is részt vett (képünkön balra) Forrás: Facebook/Bencsik János

Újat díjat érdemeltek ki Bencsik János országgyűlési képviselő borai. A Kis Baka borászat három éve mutatta be első borait a közönségnek. Bencsik János közösségi oldalán számolt be arról, hogy újabb díjakat érdemeltek ki a boraik, ezúttal a baji borversenyen. Az Esterházy Szőlő- és Bortermelő Egyesület szervezésében megtartott megmérettetésre 121 mintát adtak le a szőlőhegyi termelők. A két bíráló bizottság meglehetősen szigorú volt az idén, de ez itt el is várható, hiszen az egész Neszmélyi borvidék termelőinek egyharmada a Baji Szőlőhegyen található. A 121 tételből mintegy 70 kapott érmes minősítést, melyből 9 érdemelt aranyat.

Családi borászatunk 10 tétellel nevezett, melyből 3 arany-, 6 ezüst- és 1 pedig bronz minősítést kapott. Most a #Neszmély, a Királyleányka és a Kékfrankos rozé “ért fel a csúcsra”. Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is, hogy a Hegyközségi Tanács elnökeként meglátogatta a Dunától északra elhelyezkedő borrégiót, mely egykoron a Neszmélyi borvidék részét képezte. A Garamkövesdi borvsersenyen hat tételük részesült arany minősítésben: Királyleányka 2022, Kadarka 2021, Pezsdítő 2022 (kékfrankos gyöngyöző rozé), Juhfark 2021, Kékfrankos 2021, A Királyleányka fehérbor kategóriában, a Pezsdítő pedig rozé kategóriában lett a Garamkövesdi Nagydíj második helyezettje. Mint arról korábban beszámoltunk legutóbb a tavaszi Kvaterkán kóstolhatta meg a közöség a Kis Baka borait. Akkor a Kemma.hu-nak az országgyűlési képviselő elárulta hogy 3,5 hektárnyi szőlőjük van, amiből 2 hektárt maga gondoz. A közelmúltban tartották meg az etei kultúrházban az első közös, Tát-Tokod Borverseny eredményhirdetését, amelyen Garami Tamás 2021-es Sárgamuskotályát Champion díjjal jutalmazták. A rendezvényen Hámos László intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta: a jövőben a két szomszédos település felváltva rendezik meg a versenyt. Turi Lajos táti polgármester beszédében felidézte, hogy az ember életében mindig is különleges helyet foglalt el a szőlőművelés, illetve a borkultúra és hogy ma is különleges érzelmi kapcsolatban állunk a szőlővel és a borokkal. Úgy véli, hogy a borászkodás nem munka, hanem hivatás, küldetés, elhivatottság, amelyben benne van a törődés és a gondosság egysége. Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője említette: nincs annál jobb érzés, ha az ember a családjában, vagy baráti társaságban a saját nedűjével kínálhatja meg a társakat. Azt kívánta, hogy minél több fiatal kapjon kedvet a borkészítéshez. A Táti Férfikórus műsora után Polhammer László, a Vinum Ister–Granum Regionis Borlovagrend nagymestere elmondta, hogy összesen 122 minta érkezett be, melyből 33 vörös, 71 fehér, 5 rosé és 3 othello volt. Összesen 46 bronz, 35 ezüst és 21 arany minősítés született. Megjegyezte, hogy Magyarországon a szőlőkultúra rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül, de mindig talpra állt, ezért a bornak olyan kulináris jellege van, ami az életünk szerves részévé is válhat. Az eredményhirdetés alatt Turi Lajos, illetve Bánhidi László tokodi polgármester adta át az elismeréseket

Fotós: W. P. / Forrás: 24 Óra Az eredményhirdetés alatt Turi Lajos, illetve Bánhidi László tokodi polgármester adta át az elismeréseket. Többek között Erős Gábort is szólították, aki 2022. évi Olaszrizling borával bronz minősítést szerzett. Az idei borverseny legjobb fehér bora Karaszek Miklós 2022–es Olaszrizlingje lett. A legjobb rosé címet Ifj. Vitek János 2022–es Pinot Noire bora nyerte el. A legjobb vörösbor kategória nyertese Mechler József Nero bora lett. Tokod legjobb, saját termelésű szőlőből készült borának Tillmann Béla 2022–es Szürkebarátját választották, Táton ezt a címet Mechler József Neroja érdemelte ki. Az eredményhirdetés után zenével egybekötött vacsorára invitálták a résztvevőket. Ötvenkilenc minta érkezett az idei etei nyílt borversenyre. A helyiek mellett ezúttal Kisbérről és Bársonyosról is neveztek borokat. A sóskúti Bibók pincészethez köthető bírálók mellett még a bársonyosi Szabó pincészet tulajdonosa minősítették a nedűket. Remek eredmények születtek, különdíjban részesültek: Tatai Ferenc, Orbán Ferenc, Gyüszi Mihály és családja, Szűcs Mihály, Deák Zsolt, Páli Lajos, Kiss Bálint, Rácz Miklós István, valamint Simon Ferenc. Az Etei Borbarát Kör vándorkupáját a Tatai Családi Gazdaság érdemelte ki. Az eredményhirdetést követően a Szijj Ildikó készítette vacsorát dicsérhették a megjelentek, majd az eteiekhez baráti szálakkal kötődő Bán Lajos segítette a nótázást. A több mint nyolc éve alakult Etei Borbarát Kör május 20-ára szervezi ötödik borünnepét, amelyet a hagyományokhoz híven a település pincesoránál tartanak. Tatai Ferenc, az egyesület elnöke bízik abban, hogy kedvezően alakul majd az időjárás, és sokan ellátogatnak a rendezvényre. Az etei borverseny díjazottjai

Forrás: Baküldött

