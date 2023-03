A tavaly november 9-én a tojásra is kiterjesztett élelmiszerárstop hatására a termék átlagára az elmúlt hónapokban 90 forint körüli szintre állt be. Tekintettel arra, hogy árstop április 30-ig biztosan érvényben lesz, a húsvéti időszakban is erre az árszintre számíthatunk.

A hazai tojástermelők képesek kielégíteni a húsvét környékén megnövekvő igényeket. Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének (Tojásszövetség) alelnöke az Agroinform.hu-nak elmondta: „Nem számítunk ellátási problémákra a következő hetekben. Ugyanakkor azt javasoljuk a vásárlóknak, ne az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást, mert egy nagyobb roham az adott napra okozhat pillanatnyi hiányt. Másnapra azonban ismét lesz tojás a polcokon, mivel a tyúkok kiszámítható módon tojnak – csak nem azonnal és bármennyit.”

Szezonális visszaesés jöhet a keresletben A 90 forintos árszint éves szinten 80 százalék körüli áremelkedést jelent (tavaly húsvét környékén 50 forint körül mozgott a fogyasztói átlagár), amit a termelés költségeinek jelentős megugrása okozott. A tojás önköltségének 70 százalékát teszi ki a takarmány, aminek az ára az elmúlt évben megduplázódott. A költségek további hányadát az eszközbeszerzéseken kívül az energia- és munkabérköltségek teszik ki – ezek mindegyike ugrásszerűen nőtt az elmúlt 12 hónapban. És bár a legutóbbi tőzsdei jegyzésárak már mind a termény-, mind az energiapiacokon lefelé mozdultak, a termelők többsége a biztonságos ellátást hosszú távú szerződésekkel, a korábbi, magasabb árszinteken biztosította. A piaci konszolidáció hatása ezért a tojásárakban csak késleltetve, legkorábban az év második felében jelentkezhet.

Az ünnepek közeledtével körbenéztünk a régi piacon. Tojást többnyire a csarnokban árulnak. Többek között Németh Anna, aki szorgosan pakolja a jércetojásokat.

– Itt kapni a legszebb és a legolcsóbb tojást a piacon – mosolyog Brányi Edit az eladóra, aki szinte mindennapos vendég nála.

– Olyan szép a sárgája, hogy ritkán látni ilyet. Szép arany színű lesz tőle a piskótám, de a főzéshez is kiváló – fűzte hozzá a tatabányai vásárló. Anna nyolc éve árulja a tojásokat. Háromezer kendermagos tyúkot és kétszáz Blancát tartanak. Utóbbi tojófajta fehér színű, aminek tojását húsvét előtt jobban keresik. Nemcsak a fajták, a méretek és az árak is változnak. 90 és 95 forint között kaphatóak. Az eladó szerint a tojásfestés hagyományát vesztette, a legtöbben kész süteményeket vásárolnak, de húsvét előtt a csokitojások is nagyon kelendőek. Azt mondja, megváltoztak a fogyasztói szokások: még néhány évvel ezelőtt évente két alkalommal (karácsony és húsvét) voltak kiugróak az eladási számok, ma már inkább egyenletes keresletről beszélnek a tojásárusok.

Csaknem három hét van hátra húsvétig. Az ünnepi asztalról, a sonkáról és a csülökről sem feledkezhetünk meg. Kardos György hentes szerint húsvét környékén duplájára nő a forgalom, így már most készülnek a rohamra. Jelenleg a pácolás szakaszánál tartanak és néhány nap múlva már elérhetőek lesznek az ünnepi étkek a hentesüzletek polcain. Már sokan keresik a füstölt-főtt sonkát, ami körülbelül másfél hónapos előkészület után kerül az eladópultba.