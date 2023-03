A városban 5562 vállalkozás van bejegyezve, ebből 3100, ami Tatán végzi a tevékenységét. Több mint 800 olyan cég van, akikkel az önkormányzat szinte napi kapcsolatban áll és csaknem 1000 vállalkozás élvez teljes adómentességet. Ezeket a számokat Michl József, Tata polgármestere sorolta fel a nagy adózókat köszöntő fogadásán pénteken a Kiss Hotelben.

A város vezetője kiemelte, hogy a tatai vállalkozások által befizetett iparűzési adó a város adóbevételének a 80 százalékát teszi ki, ez az összeg úgy tud minden évben nőni, hogy Tatán 2012 óta nem emelték az iparűzési adó mértékét. Emellett a cégek a város fejlődésében, és a rászorulók támogatásában is nagy szerepet játszanak.

– Hálásan köszönöm a város minden polgára nevében az önök befizetett adóját. Az első 15-20 cég a város adóbevételének több, mint a felét fizeti be. Hatvanezer forint fölött van az egy főre jutó adóbevétel Tatán, ami azt jelenti, hogy a magyarországi átlagnál jobbak vagyunk – mondta a polgármester.

Az eseményen részt vett dr. Latorcai Csaba államtitkár, területfejlesztési miniszterhelyettes, aki beszédében többek között elmondta, hogy Budapest után Komárom-Esztergom vármegye volt az elmúlt évek legnagyobb nyertese a területfejlesztések terén. Tata jelenleg már most is Budapest agglomerációjához tartozik és ez a terület a következő években tovább fog nőni. Ez azt is jelenti, hogy Tatának egy Győr-Tata-Tatabánya-Budapest vonalon kell tovább fejlődnie.

– Budapestet követően Komárom-Esztergom vármegye a második legfejlettebb térség. Ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk. Az a feladatunk, hogy ez a régió, és így Komárom-Esztergom vármegye, ami egyébként húzója a Közép-Dunántúli gazdasági térségnek, nemzetközi viszonylattal is fel tudja venni a versenyt és további kitörést biztosítsunk számára a fejlesztéspolitikánk révén – monda az államtitkár.