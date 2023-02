Látnivalók vármegyénkben, Majktól a bazilikáig

Noha Komárom-Esztergom – érthetően – nem veheti fel a versenyt több más, turisztikai szempontból igen jelentős vármegyével (Somogy, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Heves), látnivalóban természetesen itt sincs hiány, akár épített, akár természeti csodákról beszélünk. Népszerűnek számít a Majki Kamalduli Remeteség, az esztergomi bazilika, a tatai Öreg-tó (illetve a városban a nemrég felújított Esterházy-kastély), vagy éppen a Rám-szakadék.

Érdemes felkeresni a tatabányai Szelim-barlangot, az agostyáni arborétumot, vagy a kocsi Kocsimúzeumot is. Ha Esztergomba látogatunk, a bazilika mellett érdemes időt szakítani a város egyéb nevezetességeinek megtekintésére is, mint például a vár vagy a Vaskapu. Kirándulóknak is ajánlott a térség, a Pilis, a Vértes, a Gerecse, valamint a Bakonyalja tájai sokakat ösztönözhetnek aktív kikapcsolódásra.