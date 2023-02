A nagy szél sem tántorította el a szervezőket: a 250 kilogrammos termetes disznót Kolozsvári József, helyi őstermelő bökte meg, majd szállította a tájházba, ahol a német nemzetiségi önkormányzat mellett a Környei Németek Baráti Körének és a helyi kultúregyesületnek a tagjai dolgozták fel. Tirhold Kármen, a nemzetiségi önkormányzat elnöke avatott be a részletekbe. A hatalmas állatot hagyományosan dolgozták fel. A hatalmas disznó részeinek feldolgozásán egy-egy csoport dolgozott.

Az épületben panírozták a húsokat, a tornác alá húzódott társaság két méretes tűzhelyen sütötte a húst, s már készítették elő a káposzta gombócainak az alapanyagait. Egy régi sparhelt is be lett fogva: nemrégiben kapták ajándékba a Nógrád vármegyei Vizslás polgármesterétől. A szél néha felkapott egy fedőt vagy félig töltött poharat. Reggel rövid ideig még áramkimaradás is volt – mesélték, de a közreműködők jókedvét ez sem befolyásolta.

A pajtában öt üstben rotyogott a forró lé, sült a háj, s töltötték a férfiak a kolbászokat. Az ízekért is Kármen felelt, így folyamatosan szólongatták. Látszott, hogy a társaság összeszokott. – Gyakran segítünk egymásnak otthon is, s az elmúlt héten kiváló lehetőségünk volt főpróbát tartani a vértesszőlősi böllérversenyen.

A hagyományőrző disznóvágás ötlete már évek óta felmerült, s mivel évente igyekszünk új programelemmel gazdagítani a repertoárunkat, úgy gondoltuk, most érkezett el ennek a pillanata. Délben lehetett ellátogatni a tájházhoz, s a kóstolás mellett támogatói jeggyel haza is lehetett vinni a finomságokból. Közben zenei aláfestés is volt. A támogatói jegyekből befolyt bevételt a helyi német nemzetiségi dalkör javára fordították. A Stúdium Étterem jóvoltából forró csokoládét és teát, valamint forralt bort is kínáltak. Az asszonyok süteményekkel is készültek.

Hájas lekváros mellett töpörtyűs pogácsa, sörkifli, kakaós kalács is került a tálcákra, s természetesen koccintottak házi fogópálinkával.

– Az itt kisütött zsír jövő héten is főszerepet kap – mondta Kármen. – Szombaton szervezzük a hagyományos tollfosztást délután, s zsíros kenyeret, töpörtyűt kínálunk majd a résztvevőknek.