Hogyan igényelhető a családi pótlék 2023-ban?

Bármely szülő vagy gyám igényelheti, az egyetlen feltétel, hogy gyermeket neveljen. Jó hír, hogy álláskeresőként is igényelhetjük, akkor is, ha munkanélküli segélyt kapunk. Az igénylés háromféleképpen történhet: személyesen, online vagy postai úton. Online a Magyar Államkincstár aloldalán a Kérelem családi pótlék megállapítására nyomtatványt kell kitölteni, amihez ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Személyesen a magyarorszag.hu-ról vagy a Magyar Államkincstár oldaláról tudjuk letölteni a nyomtatványt, amit kitöltve bármelyik budapesti vagy megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, vagy a kormányablakok egyikén le lehet adni. Ugyanezeket a dokumentumokat kell postán is elküldeni a Magyar Államkincstárnak.