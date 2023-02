– Régi álmunk vált valóra. Nemcsak megújult és megszépült az ebédlő, hanem sokkal többen is férünk be. A korábbi 75 helyett most mintegy 128 gyerek tud egyszerre enni. Ez megkönnyíti az étkeztetést, hiszen így a tanórákat nem annyira zavarja, mint korábban. Akkor rövidebb idő is maradt és kevesebb gyerek tudott étkezni, így a tanórákba csúszott bele az étkezési idő - magyarázta az igazgató.

Hatékonyabb

A Kökúti Általános Iskolában alakítottak ki egy főzőkonyhát, ahol a Kölyök Kft. készíti el további három intézmény számára is az ebédet. A Jázmin és a Fazekas úti iskolák mellett a vaszarys diákoknak is ők főznek.

– Mivel a Vaszaryban már nem volt szükség a főzőkonyhára, egy tálaló konyhát alakítottunk ki. Az ebből felszabaduló területtel bővülhetett meg az ebédlő. Ezzel a rezsiköltségek is csökkentek, hiszen már nem két külön konyhában kell fizetni a főzéshez szükséges energiadíjakat. A Vaszaryban csak melegen tartják és tálalják a diákoknak az ebédet, illetve kiadják a tízórait és az uzsonnát.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az iskolával régóta keresték a lehetőséget, hogyan lehetne megoldani az étkeztetési problémákat. Már terveket is készítettek a bővítésre, amikor a tankerület jelezte, hogy egy nagyobb felújítás veszi kezdetét az iskolában. Az önkormányzat egyeztetve a tankerülettel és a felújítás kivitelezőjével új terveket készíttetett az ebédlő felújításáról, ami a beruházás részeként meg is valósulhatott.

– Az ebédlő áttervezése mintegy 2,7 millió forintba került. 10,3 millió forintot pedig az eszközbeszerzésre fordított az önkormányzat. Ebből többek között evőeszközöket, tányérokat és konyhai berendezéseket vásároltunk. De 2,3 millió forintért lecseréltük az ebédlőben az asztalokat és a székeket is - mutatta az új, megszépült helyiséget az alpolgármester.

Hozzátette: bár az iskolák a tankerületekhez tartoznak, a konyhák fenntartása és üzemeltetése, illetve az étkeztetés az önkormányzat feladata. Az elmúlt években pedig átszervezték és megújították a tatai iskolák étkeztetését. Az alpolgármester azt is elárulta, hogy ő maga is menzás volt és nagyon szerette. A kedvence a bolognai spagetti volt, amiből mindig repetázott is. Mint mondta: a repetázás külön élmény volt gyerekként.