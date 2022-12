A Vaszary Általános Iskola 110 éves épületére már régóta ráfért egy alaposabb ráncfelvarrás. Azonban senki sem tudta, hogy végül szinte az egészet át kell majd szabni. A kivitelező 2021 március 31.-én vehette át a munkaterületet, azt tervezték, hogy több fázisban fogják végezni a munkálatokat, hogy a tanulókat a legkevésbé zavarják meg. A felújítás 2022 tavaszán fejezték volna be, de több előre nem látott probléma miatt ez majdnem egy évet csúszni fog. Most úgy gondolják, hogy a hivatalos átadó 2023 február elején lehet majd.

Az év utolsó testületi-ülésén fogadták el a Tatabányai Tankerületi Központnak a Vaszary felújításáról szóló beszámolót. Ebben részletesen kifejtik a munkák során adódó többlet feladatokat. Kiderül, hogy a közbeszerzés kiírása után, de még a szerződéskötés előtt derült fény arra, hogy a "B" épületszárny udvar felöli tető és födémfelület statikai problémáira: a födémgerenda eltörött és az érintett folyosószakaszt alá kellett dúcolni.

Független statikusi vizsgálat már a javítás során állapította meg, hogy a tető egy szakaszon beázik. Végül kiderült, hogy se a tervező, se a megbízó, se a kivitelező által előre nem látható, komoly műszaki-statikai gond van a teljes épületész tető és födémszerkezetével. A fafödémet nem lehetett megmenteni, ráadásul a külső teherbíró falak is néhol nagyon rossz állapotban voltak.

Ezek újultak meg

A projekt teljes összege 2,57 milliárd forint lett, melyből 1,3 milliárdot a magyar állam vállalt. A felújítás során megújult a teljes elektromos hálózat és a fűtésrendszer. A helyiségeket burkolták és festették, összesen 6800 négyzetméteren. Illetve a közlekedőkben és a folyosókon is burkolatcsere történt.

A "B" épületrészen a teljes, 1350 négyzetméteres homlokzat és tetőrekonstrukció mellett a tetőtérben kialakítottak 6 új csoportszobát.

A "C" épületben levő sportcsarnpk padlózata teljesen megújult. Az iskolaudvar, sportpálya, összesen 2412 négyzetméteren teljesen megújult: az udvar új betonburkolatot és vízelvezetőt, a sportpálya gumiburkolatot kapott.

A "D" épületrészben új féltornaterem épült 275 négyzetméteres küzdőtérrel, illetve kiszolgálóhelyiségekkel.

A tankerületnek újra kellet tervezni a munkálatokat: a teljes emeleti szint és az érintett "B" épületrész teljes felújítása szükséges volt. Hogy a felső tagozat és az első osztályosok az épületben kezdhessék meg a szeptembert, a 2020/21-es tanévet május 31.-én befejezték. Azonban az alsó tagozat többi évfolyamát másik intézményekben kellett ideiglenesen elhelyezni.

Közben a tankerület a felmerülő többletköltségek miatt kérelmet nyújtott be: végül összesen 820 millió forint támogatást kaptak. Végül november 14.-én a művelődési házban tanuló osztályok, majd december 19.-én a Jávorkában elhelyezett maradék 3 osztály is visszaköltözhetett az épületbe. Azonban a felújítási munkák még nem fejeződtek be teljesen: információink szerint a kivitelező a padláson levő csoportszobákon dolgozik jelenleg is. Illetve az eszközbeszerzés is zajlik még.