Ezért állítjuk ma is, hogy e helyen már ezeréves a vásározás, vagy ha úgy tetszik, a piac, mint intézmény működése.

Esztergom, piac a Széchenyi téren 1899-ben

Forrás: Fortepan/Glatz Ödön

A város piaca a korábbi központi terekről mintegy 70 évvel ezelőtt az akkori Zalka Máté, ma Simor János utcába költözött. Gyakorlatilag évtizedekig egy egész utcát elfoglalt.

Esztergom, piac a Simor János utcán 1972-ben

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

A ma embere Esztergomban a városi piac hol sikeres, hol viszontagságos időszakaira emlékezik főként, melyről a városi újságban 2011-ben többek között így írtak: „Nem véletlenül került bele az Esztergomról szóló idegenforgalmi kiadványokba a város piaca, mint turistalátványosság és vásárlócentrum. A nevezetes utcarész, a Piac utca, mely tulajdonképpen a Simor János utca észak-nyugati felében található egy-egy nagypiaci napon több ezer embert vonz a nyári idényben. Az ezer négyzetméteres szakaszon ekkor száznál is több kereskedő és termelő kínálja portékáit, főként élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt, száraz-árut, alkoholt, húsárut, édességet, pékárut, virágot. Ezek mellett a nagypiaci napokon főleg iparcikk is megjelenik nem is kis kínálatban, megy itt többek között ruha-, cipő-, játék-, háztartási felszerelések-, szórakoztató elektronikai-, barkács és szerszámféleségek árusítása.

Esztergom, piac a ~70-es években

Fotós: Bóna József / Forrás: Facebook/Régi esztergom

A piac tehát meglehetősen szerteágazó kínálattal bíró hely, ahol már hosszú évtizedek óta hagyományosan jó az áruk – főleg a zöldség és a gyümölcsfélék – minősége, ahol az esztergomiak gyakran találkoznak egymással úgy, mint egy ókori görög fórumon egykoron. Az idelátogató turisták is nagy előszeretettel választják a piacot, mégpedig nem másért, mint a tradicionálisan jó hírű magyar zöldségért és gyümölcsért, valamint a zsibongó, pezsgő, színes forgatagért, amit ott tapasztalnak.”

Esztergom, piac a ~80-as években

Fotós: Gerendás Csilla / Forrás: Facebook/Régi Esztergom

A történet folytatása a 2017-től kezdődő, a Simor János utca sétálóutcává alakítást célzó teljes rekonstrukció volt, majd ezt követte a vegyesen fedett és nyitott kialakítású piac építése. A számos hagyományos és új funkcióval bíró létesítmény majdani kinézetéről az építkezés kerítésén helyeztek el képeket, de a komplexum nagy része már most jól látszik.