Hogyan lehet duális képzésre jelentkezni?

Az első dolog - aminek a határideje február 15. - a jelentkezés az Edutusra a felvi.hu-n, a fentebb felsorolt képzések valamelyikére. Ez az eljárás egységes a duális és normál képzésekre jelentkező hallgatók esetén. Ezt követi a jelentkezés a vállalati gyakorlóhely képzésére: a felvételi követelményeket a cégek határozzák meg, és az eredményről értesítik a jelentkezőket. Egy hallgató több szakra és – akár egy szakhoz kapcsolódóan is – több vállalati gyakorlóhelyre is jelentkezhet. Akkor válik valaki duális képzésű hallgatóvá, ha felvételt nyer az egyetem valamely duális formában meghirdetett alapszakjára, majd ehhez kapcsolódva valamely vállalati gyakorlóhelyre is. – Ha a hallgató az adott szakhoz kapcsolódóan egyetlen vállalathoz sem nyer felvételt, három lehetősége van – teszi hozzá Némethné Gál Andrea. – „Hagyományos” hallgatóként kezdi meg és folytatja tanulmányait; vagy ha a szakhoz kapcsolódó valamelyik cég 2023 szeptemberében folyamán pótfelvételit hirdet a be nem töltött duális hallgatói helyekre, akkor 2023 őszétől megkezdheti duális tanulmányait; illetve 2024 februárjában is jelentkezhet vállalati gyakorlóhelyre, tehát a tanulmányok 2. félévében van még lehetőség bekapcsolódni a duális képzésbe, de később már nem. A duális képzésű hallgató határozott idejű munkaszerződést köt a vállalati gyakorlóhellyel a képzés teljes idejére. A szerződés határozott idő előtti felmondására – a vonatkozó jogszabályok, valamint a munkaszerződés által meghatározott keretek között – mindkét félnek lehetősége van. A hallgatói munkaszerződés felmondásával a hallgató bármikor visszatérhet a „hagyományos” képzési formába. További részletes információk olvashatók a www.dualisdiploma.hu weboldalon.