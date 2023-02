Komárom és Észak-Komárom. A két várost autóval alig pár perc választja el. Amikor a hazai üzletekben olcsóbb valami, akkor gyakorta megjelennek a szlovák rendszámos kocsik a parkolókban. Most azonban fordulni látszik a tendencia, a magyarok járnak át gyakrabban feltérképezni a szlovák áruházak kínálatát.

Az egyik nagyobb üzlet árait hasonlítottuk össze egy hazai hipermarketével. Itthon a fél kilogrammos kenyerek ára 500 forinttól indul, de a szeletelt kenyerekért majdnem ezer forintot kell fizetni. Szlovákiában közben egy kilogrammos kenyeret is találhatunk már 1,55 euróért, azaz 600 forint körül. A zsemle a túloldalon forintra átszámolva 55 forint körül van, itthon azonban 65–70 forintba került.

Egyre több a magyar rendszámú autó

A szlovákiai bevásárlóközpontban azt tapasztaltuk, rengetegen járnak át Magyarországról bevásárolni. Sokan jegyze­teltek, melyik terméket hol lehet kedvezőbb áron megvásárolni. Az egyik vásárlótól azt is megtudtuk, a parkolókban eddig leginkább szlovák rendszámos autókat látott, mostanában azonban egyre több a magyar rendszám. Mások arról beszéltek, a gluténmentes termékeket Szlovákiában sokkal jobb áron be tudják szerezni, akár több száz forinttal olcsóbb egy-egy fogyasztási cikk, így aztán megéri nekik átkocsikázni a hidak valamelyikén. Apropó autó: tankolni egyelőre úgy tűnik, nem éri meg a túloldalon. Míg a 95-ös benzin 612 forint/liter hazánkban, Szlovákiában ez az összeg jelenleg kicsivel több, de van, ahol meghaladja a 700 forintot is.

Narancsot akkori árfolyamon egy kicsit olcsóbban vehettünk volna, mint itthon, de a mostani, 394–395 forintos árfolyammal számítva szinte pontosan ugyanennyibe kerül a narancs itthon is, 349 forintba. A mandarin kilogrammja 899 forint a hazai üzletben, Szlovákiában azonban már 700 forint környékén is találhatunk ugyanebben a mennyiségben. Meg drágábban is, hiszen majd három euróért is vásárolhatunk mandarint, ami jelenleg majdnem 1200 forint.

Olajat itthon 549 forinttól láttunk a boltban. Vagyis láthattunk volna, de mikor ott voltunk, a legolcsóbból egy darab sem volt a polcokon. Lehetett választani azonban 713 és 1330 forintért is. A határon túl olajból 900 és 1200 forint közötti termékekből lehet választani.

Hazánkban sokan hüledeznek a tej árán, ezen viszonylag sokat lehet spórolni odaát, ugyanis már 370 forinttól elérhető a termék, míg itthon 500 forint alatt nem igazán találunk. A legolcsóbb cukor idehaza 239 forintba került, míg ez Szlovákiában majdnem a duplája, jelenlegi árfolyamon majdnem 550 forint. Más kérdés, hogy míg az egyik oldalon a cukros polcok szinte mindig üresek, odaát úgy tűnt, nem kell áruhiánytól tartani.

Aki hatalmas spórolásban reménykedik, az vélhetően csalódni fog a külföldi árakban. Az viszont elmondható, rosszabbul nem fogunk kijönni, ha odaát, kártyával vásárolunk. Ha pedig felkészülünk belőle, mi hol olcsóbb, akkor egészen szép összeget megtakaríthatunk egy kis odafigyeléssel.