– Merthogy jókor volt jó helyen a színpadon?

– Egyik szabadnapomon látogatóban jártam a színházban. Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház akkori rendezője jött velem szembe a folyosón, aki mellesleg vendégrendező volt akkoriban a Jászai Mari Színház, Népházban. Meglátott és felkiáltott: Nekem ő kell a kis Maugli szerepére! A musicelek közül A dzsungel könyve élte meg a leghosszabb időszakot. Nem volt olyan előadás, hogy egy szék is üresen maradt volna. Sőt, pótszék kellett. Közben párhuzamosan próbáltam A Négyszögletű Kerek Erdőt is, amit aztán elvittünk Keszthelyre és Veszprémbe.

– Tizenévesen nem lehetett könnyű országot járni, egyedül. Hiányzott a család?

– Nem volt könnyű távol lenni tőlük. Egyedül üldögélni egy hotelszobában esténként. De nagyon kedves kollégákkal dolgoztam együtt. A felnőttszínészek nagyon figyeltek rám, sokszor segítettek. Évek alatt rengeteg "családom" lett.

CSillag születik

Forrás: beküldött

– A színházmentes időszakra is volt másik terv?

– Bizony, volt egy időszak, amikor gyerekszerepet már nem, felnőttet pedig még nem játszhattam. 2016-ban újra Hegyi Mónikánál dolgoztam. Jött a Padlás, A Játékkészítők és egy újabb kihívás, a Barátok közt című népszerű televíziós sorozatba kért fel Kinizsi Ottó néhány epizódszerepre. A felvételek alatt annyira izgultam, hogy egy óra alatt készült el a néhány másodperces jelenet. Négy hónap alatt aztán megszoktam, hogy Berényi Mikivel minden nap találkozom. Nagyjátékfilmben Machatsek Gyulát alakítottam, az Akik a hazára voksoltak című soproni dokumentumfilmben.

A Barátok közt sorozatban is kapott szerepet

Forrás: RTL

– Elvállalt olyan szerepet is, amire utólag kevésbé büszke?

– Nemhogy a játék, a válogatók sem mentek mindig könnyen. Csaknem hatvan “fellépésen” vagyok túl, köztük volt egy mélypont is. A Pál utcai fiúkban nem kaptam szerepet. Ellenben elvállaltam egy doku-realityt. Lényege, hogy amatőr szereplőkkel mutatnak be megtörtént eseményeken alapuló sztorikat. Utólag azt mondom, nem ez volt életem legnagyobb munkája.

– Mi volt az?

– A Mancs őrjárat nevű amerikai produkció, amit Budapesten vettek fel négy évvel ezelőtt. Négy évvel ezelőtt volt a meghallgatás, amin az Aladdinból az Új élményt énekeltem. Hetekkel később hívtak, hogy szerződtet a New York-i mesecsatorna. Kaptam egy jelmezt, így váltam négy hétre Marshallá, a tűzoltókutyává. Egy órás előadáson 25 kilóval a vállamon kellett táncolnom és énekelnem. Sokszor az ájulás kerülgetett, de a nagyközönség imádta az előadást. Sopronban, Szegeden és Veszprémben is voltunk, de romániai turnéra is elvittük.

A Mancs őrjárat live! -ban

Forrás: Nickelodeon

– Interjúnk kezdetén csörgött a telefon, az egyik tehetségkutatótól keresték. Régi az együttműködés?

– Tizenkét évesen indultam először tehetségkutatón. Demjén Ferenctől énekeltem a Szabadság vándorait. Csillag ugyan nem született, de sok tapasztalatot nyertem. Aztán kerestem magamban az X-et a mentorok előtt, az Ének iskolájában pedig a zsűrik előtt álltam. Most kaptam egy lehetőséget, hogy sztár legyen belőlem. Pápai Joci a hangomnak már korábban bizalmat szavazott. Személyesen gratulált a sikereimhez. Közös pont is van az életünkben. Joci Tatán él, én pedig három éve költöztem oda.