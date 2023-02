Elfogadta a képviselőtestület Tata 2022-es költségvetésének módosítását, illetve a város idei költségvetését a szerdai ülésén. Michl József a tervezetekkel kapcsolatban kifejtette, hogy a városban több útfelújítás is folyamatban van, illetve további tervezések is folyamatban vannak, mint például a Vasút utca egy része és a Gesztenye fasor is.

Egy pályázatnak köszönhetően még idén megoldódik az egyik legnagyobb gondot okozó kereszteződés sorsa is, hiszen az Oroszlányi út, a Fényes fasor és az Új út kereszteződésében körforgalom épülhet, emellett pedig az Angyal Patikánál található kereszteződésben is elkezdték már a körforgalom tervezését. Kiemelte, hogy szeretnék rendbe tenni a Kálvária és a Fazekas utca találkozási pontját is, ahol a biztonságos gyalogosközlekedés feltételeit is meg szeretnék oldani.

A város vezetője a Nádas utcai útfelújításra is kitért. Mint mondta erre részben a nemrég megnyílt bölcsőde miatt van szükség. A város ugyanakkor szeretne az utcában értékesíteni több mint 10 telket, amihez elengedhetetlenül szükséges a terület fejlesztése.

Emelkednek a díjak

A testület elfogadta a szociális szolgáltatások térítési díjának módosítását is. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában a napi intézményi térítési díjának összege április 1-jétől 3 ezer 600 forintról 4 ezer forintra emelkedik, beleértve az általános ápolást igénylő gondozottakat és a demens ellátottakat is. A polgármester kiemelte, hogy a gondozási díj kétharmadát kifizeti az állam, így csak a fennmaradó összeget kell kipótolniuk a lakóknak. Ez a díj tartalmazza a napi öt étkezést, a szállást, a gondozást és az orvosi ellátást. Ez havonta összesen mintegy 120-130 ezer forintot jelent, amit a bentlakók nyugdíja fedez.

A költségvetés tartalmazza a parkolási rend tervezésének költségeit is. Kérdésre elmondta, hogy erre azért van szükség, mert folyamatosan gondot jelent a parkolás a városban. Először egy szakértői, megvalósítási tanulmányt kell készíteni, hogy felmérjék a lehetőségeket, melyek közt több parkoló kiépítése is szerepel. Ezzel kapcsolatban az is szóba került, egyes helyeken a tulajdonosoknak díjat is kell majd fizetni.