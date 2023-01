Mint minden egyes nap, így aznap délután is elindultam, hogy lencsevégre kapjam a naplementét, amely ezúttal is káprázatos volt. Utam most nem a település, azaz Császár legmagasabb pontjára vezetett, hanem le a császári 6-os tóhoz, ahol a nyugodt időben varázslatos jelenségnek lehettem a szemtanúja