Január 26-án a Régió Televízió Esztergom több munkatársa is arról posztolt a Facebookon, hogy megszűnik a népszerű helyi tévé. Egyelőre nincs információ arról, hogy miért született meg ez a döntés, de vélhetően gazdasági okok állnak a háttérben. A főszerkesztő az okokról nem nyilatkozott, de megerősítette a hírt.

Sajnos véget ért egy újabb fejezet az életemben! A Regionális Televízió Esztergom szombattól már nem látható a kábelcsatornákon és az RTVE weboldalon...

– ez volt az egyik sokakat megdöbbentő üzenet a helyi televízió egyik munkatársától a legnagyobb közöségi oldalon. Bakos Norbert, az Régió Televízió Esztergom főszerkesztője a Kemmának pénteken megerősítette, hogy a tévé pénteken éjféltől már nem lesz látható.

Ráadásul megszűnik a weboldala és valamennyi közösségi média felülete is. Arra a kérdésre, hogy a közvetlen stábban dolgozó mintegy tíz ember sorsa miként alakul, a főszerkesztő azt válaszolta:

Ez a szerkesztőség most megszűnik, szétszéled. A folytatásról egyelőre nincs konkrét elképzelés, de bízunk benne, hogy a jövőben lesz lehetőség még arra, hogy regionális médiumként egy új felület jöjjön létre.

Esztergom első tévéje – melynek jogutódja lett a Régió Televízió Esztergom – 1990-ben jött létre Etter Ödön vezetésével, illetve azokkal a lokálpatrióta értelmiségiekkel és technikusokkal, akik kihasználva a városban akkor már működő kábelrendszert, tévéműsorok készítésébe fogtak. Az ETV előzménye volt, hogy Mező Árpádék az első szabad országgyűlési választások kampányának helyi eseményeiről készítettek filmet, amelyet a kertvárosi Oktáv központban szerkesztettek meg.

Ennek technikai és szerkesztési alapjaira épülve jött létre az első esztergomi televízió. A stúdió először az Aranyhegyi lakótelep egyik pincéjéből sugározott adásokat, de aztán átköltözött a híres Zöldházba, az akkori művelődési központba.

A főszerkesztői poszton Etter Ödönt később Széher Mihály követte, majd az ezredforduló utáni időszakban, akkor már az önkormányzati támogatással új, a korábbi lelkes és példás amatőr korszak után egy a profi szint felé tartó, bár több szempontból is fordulatos periódus következett. Az ebben korszakban főként az akkori harmincas generációt képviselő főszerkesztők keze alatt tovább csiszolódott az ETV műsorainak minősége, a stáb már ekkor országos médiakapcsolatokkal rendelkezett és az országos tévéknek is készített adásokat, riportokat.

2010 után Bakos Norbert vette át a főszerkesztői pozíciót. Az első négy év a helyi politikai harcok és az adósságrendezési eljárás miatt igen szegényes körülményeket hozott a stáb számára. A nehéz idők próbáját kiállva végül a tévé eljutott a 2019-es tulajdonosváltásig, amikor is – immár Régió Televízió Esztergom néven – a fejlődés és a professzionális működés újabb fázisát élte meg. Az RTVE ekkor bővítette műsorainak skáláját és ebben az időszakban dolgozott be országosan vezető televízió-csatornáknak is.

A Bakos Norbert vezette médiumnál vezető politikusok, művészek, tudósok, sportolók adtak interjúkat a technikailag és szakmailag minden tekintetben megfelelő minőségű esztergomi tévének. Mindeközben az RTVE honlapján és közösségi oldalán is nézettség tekintetében is felfutó ágban kínálta a híreket, fotókat, videókat a helyi közönségnek. Azt egyelőre nem tudni, hogy most pontosan miért kellett ebben a formában megszűnnie az adónak, s erről a főszerkesztő sem nyilatkozott lapunknak.