Évek óta hagyomány, hogy a Tatabányai Árpád Gimnáziumban pályaorientációs napot szerveznek a diákoknak, mintegy házhoz hozva a felsőoktatást. A fiatalok így több egyetem képzési lehetőségeivel is megismerkedhetnek, valamint különböző foglalkozásokról is hallhatnak.

Polyóka Tamás igazgató elmondta, már minden középiskolában kötelező pályaorientációs napot rendezni, iskolájukban ezeket az alkalmakat mindig a felsőoktatásba jelentkezési határidő közeledtéhez illesztik. A diákok korábban már az Educatio Kiállításon is szerezhettek tapasztalatokat a különféle képzésekről, illetve nyílt napokon is részt vettek.Arról is beszélt, elsősorban olyan előadókat keresnek, és hívnak meg a pályaorientációs napra, akik korábban árpádosok voltak, és saját életútjuk bemutatásával példát, utat tudnak mutatni a jelenlegi árpádosok számára.

Kántor Péter igazgatóhelyettes elmondta, célközönségük nem csak a végzősök, a kilencedik évfolyamtól kezdve mindenki részt vesz az előadásokon. Az eseményre olyan volt diákok is érkeztek, akik külföldön, például Bécsben, Madridban tanultak, vagy tanulnak, így az ottani lehetőségeket ugyancsak megismerték a gimnazisták. Emellett egyebek mellett a bankszektorról, az újságírásról, informatikai képzésekről is szó esett, illetve a tanár- illetve tanítóképzésről is sokat hallhattak a fiatalok a nap során.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az árpádosok egyértelműen a reálszakokat részesítik előnyben, de idén külön odafigyeltek arra, hogy a bölcsésztudományok is helyet kapjanak a kínálatban.